A pesar de que EEUU "no necesita una Europa en paz" Rusia no tiene planes agresivos contra la OTAN

A pesar de que EEUU "no necesita una Europa en paz" Rusia no tiene planes agresivos contra la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Aunque Washington está empujando a los europeos hacia el conflicto con Rusia, Moscú no ha tenido ni tiene planes agresivos contra la OTAN...

Zajárova indicó que las declaraciones provocativas de políticos y militares occidentales sobre "la amenaza imaginaria del Este" tienen por objetivo el adoctrinamiento de la población. "Entendemos perfectamente que Washington no necesita una Europa en paz (…) Los ideólogos del Estado profundo estadounidense (…) están empujando a los europeos desde su extremo occidental hacia el borde, hacia el precipicio, hacia lo que les ayudará a sobrevivir al actual colapso", concluyó. En febrero pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que Rusia no tiene la intención de atacar a países miembros de la OTAN. Quienes sostienen lo contrario, según el mandatario, pretenden desviar la atención de los problemas internos. En cuanto a Francia, París se implica cada vez más en el conflicto de Ucrania, acercando la probabilidad de un enfrentamiento directo con Rusia, agregó Zajárova.Advirtió que tal comportamiento podría tener "consecuencias impredecibles para la seguridad no solo en Europa, sino también en el mundo".A principios de este mes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que París entregará a Kiev aviones de combate Mirage 2000-5 y está dispuesto a capacitar a 4.500 militares ucranianos.En mayo, en una entrevista con The Economist, Macron no descartó el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente.Desde Moscú, a su vez, advirtieron que todos los militares franceses en territorio ucraniano, tanto los instructores como los mercenarios, serán blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia.Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

