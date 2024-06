https://latamnews.lat/20240610/moscu-ve-como-asunto-interno-de-francia-la-situacion-en-el-pais-tras-comicios-a-eurocamara-1155360682.html

Moscú ve como "asunto interno" de Francia la situación en el país tras comicios a Eurocámara

Moscú ve como "asunto interno" de Francia la situación en el país tras comicios a Eurocámara

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia considera un asunto interno de Francia la situación en el país tras las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron el 9 de... 10.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-10T12:21+0000

2024-06-10T12:21+0000

2024-06-10T12:24+0000

internacional

dmitri peskov

francia

política

parlamento europeo

elecciones

unión europea (ue)

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/106152/14/1061521417_0:236:4026:2501_1920x0_80_0_0_ef1b1f2410f7f564431194f093944dab.jpg

El 9 de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la disolución de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y la celebración de elecciones legislativas anticipadas en dos vueltas —el 30 de junio y el 7 de julio—, tras la victoria de la ultraderecha en las elecciones a la Eurocámara en el país. El vocero agregó que Moscú está siguiendo de cerca el desarrollo de la situación debido a la postura hostil de este país europeo hacia Rusia. Sin embargo, reiteró que Rusia no interviene en los asuntos internos de otros países y no planea hacerlo, pese a las "declaraciones falsas que suenan en Europa y América del Norte". Peskov subrayó que Moscú analizará los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo cuando sean disponibles, pero no descartó que la mayoría de los escaños los obtendrán los representantes pro-europeos o pro-ucranianos. Al mismo tiempo, calificó de evidente el hecho de que los partidos de derecha están ganando peso en la composición de la Eurocámara. Pese a que el recuento de los votos todavía continúa, los datos actualizados publicados en la web de la comisión electoral, indican que el partido derechista francés Agrupación Nacional reunió el 31,37% de los apoyos en las elecciones al Parlamento Europeo. El segundo lugar lo ocupa el partido Renacimiento de Macron, con el 14,6%, seguido por el Partido Socialista y Plaza Pública (13,83%), Francia Insumisa (9,89%), los Republicanos (7,25%), los Ecologistas (5,5%) y la Reconquista (5,47%).

https://latamnews.lat/20240610/petro-el-faro-de-la-democracia-esta-ahora-en-america-latina-1155358550.html

francia

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri peskov, francia, política, parlamento europeo, elecciones, unión europea (ue), 🌍 europa