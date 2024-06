https://latamnews.lat/20240609/lavrov-comenta-la-reaccion-de-occidente-a-las-palabras-de-putin-sobre-el-suministro-de-armas-1155349450.html

Lavrov comenta la reacción de Occidente a las palabras de Putin sobre el suministro de armas

Lavrov comenta la reacción de Occidente a las palabras de Putin sobre el suministro de armas

09.06.2024

"No dudo de que lo entenderán, todavía hay personas allí que saben analizar, no simplemente continuar la escalada para caerles bien todos los días a unos electores radicales ante la campaña de turno (...) Pienso que lo han entendido y que sacarán conclusiones", declaró Lavrov al canal de televisión Rossiya 1. El canciller ruso también aseveró que Rusia entiende a la perfección el comportamiento de Occidente en el conflicto de Ucrania.El alto cargo ruso aconsejó también a sus colegas occidentales que dejen de "maquillar su conducta" con el cuento de que no autorizan a Kiev para que ataque Moscú con sus armas.Además, condenó la reacción de Francia que descartó la presencia de sus instructores militares en Ucrania.Últimamente, varios países de la OTAN autorizaron a Kiev a usar las armas occidentales contra objetivos militares en el territorio de Rusia para contrarrestar sus ataques en la zona de Járkov, cerca de la frontera ruso-ucraniana.Desde Rusia acusaron al bloque militar de alentar a Ucrania a "continuar una guerra sin sentido". El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió de que esta política "tendrá sus consecuencias inevitablemente". A juicio del vocero, Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN "están desatando una nueva espiral de tensión" últimamente."Lo hacen de forma deliberada. No hacen, sino provocar un nuevo nivel de tensión", enfatizó.Por su parte, el presidente Putin mencionó el 5 de junio la posibilidad de "proporcionar las armas rusas de la misma clase a regiones del mundo, desde donde se lanzarían ataques contra objetivos sensibles de países que hacen esto en relación con Rusia".

