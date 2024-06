https://latamnews.lat/20240609/intrigas-de-occidente-rusia-acusa-a-eeuu-de-intentar-torpedear-el-foro-de-san-petersburgo-1155348419.html

"Intrigas de Occidente": Rusia acusa a EEUU de intentar torpedear el Foro de San Petersburgo

Occidente tramó intrigas para torpedear el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), declaró la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores... 09.06.2024

En sus palabras, a los diplomáticos rusos no se les conceden visados, documentos de vuelo ni acreditaciones, y se les amenaza con no permitir el aterrizaje de un avión. Rusia, a su vez, aspira a construir relaciones con la mayoría global, y citó como ejemplo la gira africana del canciller ruso Serguéi Lavrov."Es exactamente ahí donde se está desarrollando lo que llamamos multipolaridad, y todo el mundo habla de esto", subrayó.Asimismo, el asesor del presidente ruso y secretario ejecutivo del comité organizador del foro, Antón Kobiakov, expresó que EEUU lleva muchos años creando obstáculos para que representantes de distintos países no participen en el SPIEF.Al parecer, se refería al exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Scott Ritter, que el 3 de junio fue sacado de un vuelo en EEUU mientras se dirigía a Rusia para participar en el foro.La cancillería rusa también considera que la denegación de acreditaciones para eventos internacionales, que se hizo más frecuente después del inicio del conflicto ucraniano, es una "discriminación por motivos nacionales". En concreto, a mediados de mayo, las autoridades holandesas denegaron a Rusia la acreditación para una conferencia internacional de la UNESCO que debía celebrarse en La Haya.La 27.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), espacio único para el diálogo y el desarrollo empresarial, se celebró del 5 al 8 de junio bajo el tema: 'La base de un mundo multipolar. Formación de nuevos puntos de crecimiento'. A la edición de este año asistieron unas 21.300 personas de 139 países.

