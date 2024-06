Más del 90% de los alemanes estaría a favor de deportar a los refugiados afganos

Schweigeminute #FürRouven



Zum Gedenken an unseren getöteten Kollegen #Rouven wird die Polizei BW am Freitag, 7. Juni 2024, um 11:34 Uhr, landesweit eine Schweigeminute durchführen.



Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen.#einervonuns pic.twitter.com/ATNdoZjydG