El Parlacen resalta su firmeza en el rechazo a las sanciones y bloqueos contra Rusia

El Parlacen resalta su firmeza en el rechazo a las sanciones y bloqueos contra Rusia

"Nos encontramos con europeos, nos encontramos con posiciones de Ucrania para condenar a Rusia en los diferentes foros internacionales en Latinoamérica", afirmó Ortega, entrevistado en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) celebrado esta semana. "Nosotros del Parlacen siempre estamos ahí oponiéndonos a las sanciones y oponiéndonos a esos bloqueos (…) y sanciones de occidente contra Rusia", aseguró el representante nicaragüense.De acuerdo con Ortega Reyes, la mayoría de los integrantes del Parlacen tienen una posición firme en la que se ha puesto un alto a los intentos de que el órgano legislativo regional se pronuncie en contra de Rusia o a favor de Kiev."Logramos dominarlos y se quedaron en una sala con unos diputados (…) y de ahí no pasó", dijo el parlamentario.Ortega Reyes, quien fue presidente del Parlacen entre 2021 y 2022, dijo que los intentos de países europeos de influir en las posiciones del Parlamento centroamericano han llegado al grado de llevar una carta donde pedía a los centroamericanos "no seguir con Rusia"."Querían ellos engañar a los diputados de otra bancada para que no permitamos que Rusia siga en el Parlamento centroamericano. Y levantamos nuestra defensa y no permitimos que se leyera tampoco la carta ante el plenario. Simplemente fue una carta más que se tiró la basura", afirmó Ortega Reyes.El legislador subrayó que los integrantes del Parlacen van a continuar "desarrollando esta protección dentro del Parlamento Centroamericano y seguiremos desarrollando los temas de Rusia en el Parlamento centroamericano".

