Rusia y Nicaragua preparan una batalla legal contra las sanciones occidentales

Rusia y Nicaragua preparan una batalla legal contra las sanciones occidentales

Moscú y Managua están trabajando en un acuerdo para hacer frente a las sanciones occidentales impuestas contra ambas naciones, comunicó en una exclusiva con... 07.06.2024, Sputnik Mundo

"Eso nos va a permitir frenar de alguna u otra manera estas arbitrariedades, sanciones mayoritariamente o en todos los casos unilaterales, que están al margen del fin de los pueblos, como es lograr el desarrollo de todas las naciones, en particular, de la Federación de Rusia y de Nicaragua", añadió.Las sanciones occidentales van dirigidas contra los pueblosAl consultarle sobre las recientes sanciones estadounidenses contra el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, la procuradora general subrayó que constituyeron una muestra más de que las medidas coercitivas unilaterales occidentales van dirigidas contra los pueblos."Son sanciones para el pueblo nicaragüense en este caso. El más perjudicado, indudablemente, es el pueblo nicaragüense. Y en ese sentido, la hemos rechazado con total y contundente presencia en todos los foros en los que hemos participado. Hemos dicho que estas sanciones solo abonan a las directrices de una entidad, de un país en particular. Estamos claros y seguros de que estos procesos tienden a querer frenarnos, pero estamos firmes en nuestra dirección, nuestra posición y nuestra línea en función de continuar con todos los proyectos que tenemos. En ese sentido, nosotros, además de este rechazo, consideramos que debemos seguir adelante y que esto no puede detenernos de ninguna manera", apuntó.Nicaragua aboga por incrementar la cooperación jurídica con RusiaEn este contexto, Morales Urbina abogó por seguir incrementado la cooperación con Rusia en temas jurídicos."Como Procuradoría General de la República, hemos hecho coordinaciones y esfuerzos en materia de cooperación con las autoridades homólogas de la Federación de Rusia", señaló, al resaltar que se dieron avances en esta dirección en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

