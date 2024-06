https://latamnews.lat/20240606/voy-a-vetar-todo-milei-advierte-al-congreso-tras-la-aprobacion-de-una-mejora-a-las-jubilaciones-1155267706.html

"Voy a vetar todo": Milei advierte al Congreso tras la aprobación de una mejora a las jubilaciones

"Voy a vetar todo": Milei advierte al Congreso tras la aprobación de una mejora a las jubilaciones

Sputnik Mundo

El presidente calificó de "degenerados fiscales" a los diputados que apoyaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aumenta los haberes. Milei... 06.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-06T02:35+0000

2024-06-06T02:35+0000

2024-06-06T02:35+0000

américa latina

javier milei

la libertad avanza

💬 opinión y análisis

fondo monetario internacional (fmi)

gobierno de argentina

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/06/1155268087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f14e45a4e8ff6496c4e633e041bfbf3.jpg

La tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso de la Nación volvió al centro de la escena tras un nuevo revés para el oficialismo. En medio del empantanado tratamiento de la Ley Ómnibus —que acumula meses de negociaciones—, diputados opositores aprobaron un proyecto para aumentar las jubilaciones, eje central del ajuste fiscal desplegado.En un evento sin precedentes en lo que va de gestión de La Libertad Avanza, la oposición autopercibida "dialoguista" aunó fuerzas con los espacios más confrontativos —como el peronismo nucleado en Unión por la Patria— para dar media sanción a una fórmula que agrega una recomposición adicional del 8,1% al 12,6% ya existente (20,6% en total) para equiparar la drástica licuación de los haberes suscitada en los primeros meses de Gobierno libertario.La respuesta oficial fue rotunda: "cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos", declaró Milei durante el Latam Economic Forum 2024, con escenario en la ciudad de Buenos Aires.Es que la modificación impulsada por bloques opositores —que deberá ser ratificada en el Senado para convertirse en ley— implica un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las jubilaciones explicaron, en el primer trimestre del 2024, más del 30% del ajuste desplegado por el Gobierno nacional.Si bien la declaración del mandatario sienta un claro precedente, no constituye un hecho aislado. Milei ya había calificado al Parlamento como un "nido de ratas" en medio de las gestiones para la fallida Ley Ómnibus original. Además, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia de 366 artículos firmado por el presidente en diciembre de 2023 -y que continúa vigente a pesar del rechazo del Senado- ofrece al Poder Ejecutivo la arrogación de facultades propias del ámbito legislativo.Un arma de doble filoLa apreciación del sociólogo alcanza no sólo al Congreso, sino también al Poder Judicial. Horas antes de las expresiones de Milei, y en medio de denuncias por la retención de 5.000 toneladas de alimentos para comedores populares, una funcionaria del Ministerio de Capital Humano fue contundente: "no vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública", dijo Leila Gianni, subsecretaria legal de la cartera inmersa en el ojo de la tormenta.Consultado por Sputnik, el politólogo Facundo Cruz advirtió que "Milei está haciendo lo que viene prometiendo, que es no negociar ni un ápice del ajuste fiscal. Es uno de los pilares centrales de su discurso público y del de todo su Gobierno".Los límites del apoyo políticoPara un Gobierno en franca minoría parlamentaria, incluso la herramienta propuesta por el mandatario puede resultar ineficaz: el veto puede ser anulado si dos terceras partes de Diputados y Senadores así lo disponen. En ese marco, la actitud de los aliados políticos del oficialismo reviste un rol central.En diálogo con Sputnik, Sergio Capozzi, diputado nacional del PRO -espacio que viene respaldando todas las iniciativas del Poder Ejecutivo- se desmarcó del posicionamiento de Milei. "El resorte de vetar una ley puede ser muy caro para el Gobierno. Es esencial la división de poderes, y por eso no comulgo con las declaraciones del presidente", apuntó.Sin embargo, el legislador identificó cierta animadversión en la conducta de los opositores que dieron media sanción al proyecto de mejora de los haberes jubilatorios. "Esperábamos esto. Vislumbramos que había una jugada de la oposición para diagramar una alianza con el peronismo para avanzar con la ley. No tengo dudas de que esto sienta un precedente para la relación con otros bloques", sostuvo.El "doble juego" del oficialismoSegún Bacman, "es difícil gobernar en minoría. Si la oposición dialoguista empieza a mostrar distancia, eso va a dificultar seriamente la aprobación de leyes fundamentales". De acuerdo al consultor, maniobras esgrimidas por el Gobierno como la designación del negociador Guillermo Francos como nuevo jefe de Gabinete de Ministros "va a oxigenar el diálogo con la oposición", aunque "la amenaza del veto no contribuye a limar asperezas".Las lecturas son disímiles. A diferencia de su colega, Cruz consideró que "en verdad el oficialismo lleva a cabo un doble juego: en público, sus voceros despotrican permanentemente contra la casta política, pero en privado el Gobierno apuesta por consensuar ejes centrales para su gobernabilidad, como es el caso de la designación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, o de puntos centrales de la Ley Ómnibus".

https://latamnews.lat/20240605/quieren-poner-palos-en-la-rueda-oposicion-presiona-a-milei-con-ley-de-jubilaciones-1155259618.html

https://latamnews.lat/20240604/fuga-de-funcionarios-el-gobierno-de-milei-acumula-mas-de-30-renuncias-en-apenas-6-meses-de-gestion-1155204048.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, la libertad avanza, 💬 opinión y análisis, fondo monetario internacional (fmi), gobierno de argentina