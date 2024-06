https://latamnews.lat/20240606/shoigu-ve-evidente-que-el-intento-de-infligir-una-derrota-estrategica-a-rusia-ha-fracasado-1155271341.html

Shoigú ve evidente que el intento de infligir una derrota estratégica a Rusia ha fracasado

ALMATÍ (Sputnik) — El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia (CSR), Serguéi Shoigú, considera evidente que el intento de infligir una derrota estratégica

El secretario del CSR destacó también que "las acciones de Occidente persiguen un objetivo completamente comprensible: utilizar a Ucrania como arma contra Rusia y causar el máximo daño a nuestro país". Además, la OTAN está practicando una invasión de los países de la OTSC y el número de lanzamientos de proyectiles aéreos va en aumento, declaró Shoigú. Según él, la amenaza inmediata para los países de la OTSC "es la continua expansión de la OTAN".Negociaciones sobre la paz en UcraniaToda forma de negociación sobre la paz en Ucrania no tiene sentido si Rusia no participa en este proceso, aseveró Shoigú.Shoigú indicó además que "los países de la OTAN no buscan establecer la paz en Ucrania".Asimismo, el alto cargo reiteró que Occidente continúa su entrega de fondos y armas a Kiev, así como sigue el entrenamiento de militares ucranianos. Con la participación directa de la OTAN, prosiguió, se realizan "bombardeos sistemáticos contra la población e infraestructura civil de las provincias rusas".Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia faltará a este foro, al que fueron invitados unos 160 Estados.El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participaría en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria.Por su parte, el portavoz de la Embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, sostuvo que la cumbre es otra opción para impulsar la fórmula de paz "inviable" de Zelenski, "que no tiene en cuenta los intereses rusos".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

