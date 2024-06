https://latamnews.lat/20240606/eeuu-advierte-que-la-doble-nacionalidad-no-salva-a-los-ucranianos-de-ir-al-frente-1155294802.html

EEUU advierte que la doble nacionalidad no salva a los ucranianos de ir al frente

La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió que, desde el pasado 1 de junio, los ciudadanos con doble nacionalidad --ucraniana y estadounidense— que tengan... 06.06.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con la embajada norteamericana, la legislación ucraniana no reconoce la doble nacionalidad, por lo tanto, los ciudadanos con esa condición son tratados únicamente como ciudadanos ucranianos mientras permanezcan en Ucrania y están sujetos a los derechos y obligaciones que rigen ese país. Según la ley marcial ucraniana, los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país, ya que son elegibles para ir al frente, en momentos en que el líder ucraniano Volodímir Zelenski lleva meses endureciendo las normativas castrenses para enfrentar la escasez de soldados ante el avance de las tropas rusas.Anteriormente, los ciudadanos con doble nacionalidad podían entrar y luego salir de Ucrania si habían dado de baja su residencia ucraniana y registrado su residencia estadounidense, explicó la embajada, quien aseguró que, "según nuestras informaciones", esta excepción fue revocada a partir del 1 de junio.La embajada pidió a las personas con doble nacionalidad que, si se encuentran en Ucrania y no pueden abandonar el país, se refugien en su residencia y obedezcan todas las órdenes locales.En su comunicación, la embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses varones de entre 18 y 60 años que tengan también la ciudadanía ucraniana o una reclamación de ciudadanía ucraniana y que no deseen permanecer en Ucrania indefinidamente que, si no se encuentran actualmente en Ucrania, no viajen de ninguna manera a ese país.En esa misma recomendación, la embajada recordó a todos los estadounidenses la advertencia del Departamento de Estado de no viajar a Ucrania.

