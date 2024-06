https://latamnews.lat/20240605/lula-enaltece-el-dia-del-medio-ambiente-y-critica-a-quienes-quieren-pasar-la-motosierra-1155256381.html

Lula enaltece el día del Medio Ambiente y critica a quienes quieren "pasar la motosierra"

Lula enaltece el día del Medio Ambiente y critica a quienes quieren "pasar la motosierra"

Sputnik Mundo

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente con una ceremonia solemne en el Palacio del Planalto de...

Lula añadió que la cuestión ambiental ya no es "cosa de activistas, de universidades, de hippies", sino un llamamiento a la responsabilidad de los humanos para que no destruyan su casa, el aire que respiran, el agua que beben. Entre las medidas anunciadas este miércoles están la creación de un programa para aumentar la calidad ambiental y la resiliencia de las ciudades brasileñas para los impactos del cambio climático. La celebración del Día del Medio Ambiente estuvo marcada por el recuerdo a las víctimas de las inundaciones de Rio Grande do Sul (172 muertos, 42 desaparecidos y más de medio millón de evacuados) y al vínculo de esta tragedia con el cambio climático. En este sentido, la ministra del ramo destacó que una de las prioridades del Gobierno es acompañar a los municipios en el esfuerzo de retirar a las personas en situación de vulnerabilidad de lugares de riesgo, como laderas de colinas y márgenes de ríos y lagunas. La ministra también anunció un aumento del 18,6% del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en comparación a 2022, que servirá sobre todo para mejorar las condiciones de los funcionarios que trabajan en campo, así como la apertura de 460 nuevas plazas. En total, este miércoles Lula y la ministra Silva firmaron ocho decretos, que crean nuevas reservas naturales, un programa para la conservación y uso sostenible de los manglares, una estrategia nacional de bioeconomía y un pacto con los Gobiernos de los estados de la Amazonía y el Pantanal para luchar contra los incendios forestales. También se ha regulado la ley de gestión de selvas públicas, que permite la comercialización de créditos de carbono, y se ha creado una asesoría extraordinaria dentro del Ministerio de Medio Ambiente para preparar la COP30 del clima, que tendrá lugar en 2025 en la ciudad de Belém (estado de Pará, norte de Brasil).

