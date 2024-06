https://latamnews.lat/20240605/la-defensa-alemana-asegura-que-berlin-no-tiene-planes-de-enviar-soldados-a-ucrania-1155253841.html

La Defensa alemana asegura que Berlín no tiene planes de enviar soldados a Ucrania

La Defensa alemana asegura que Berlín no tiene planes de enviar soldados a Ucrania

BERLÍN (Sputnik) — Berlín no piensa enviar soldados alemanes a Ucrania, otros Estados de la UE tampoco han informado a Alemania de tener tales planes, declaró... 05.06.2024, Sputnik Mundo

El diputado de Alternativa para Alemania (AfD), Rudiger Lukassen, preguntó si el Gobierno alemán y otros países de la UE tienen planes de enviar sus soldados a la zona del conflicto ucraniano. Alemania no quiere convertirse en una parte del conflicto ucraniano y no lo hará, afirmó el ministro, al responder a la pregunta de si el Gobierno puede dar garantías de que el país no se verá involucrado en ese conflicto en un futuro."Depende de nosotros qué papel vamos a jugar (...). No queremos ser un partido de guerra y no lo seremos", declaró.A principios de mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en una entrevista con The Economist que no descarta el envío de tropas a Ucrania, si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. El periódico Le Monde escribió que Macron quiere crear una coalición europea para el envío de instructores militares a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró anteriormente que los instructores que estén entrenando a militares ucranianos no tendrán ninguna inmunidad y calificó de peligrosas las retóricas de París y Londres sobre el potencial envío de soldados a Ucrania. Al comentar la iniciativa de Macron y de otros líderes de "asestar una derrota estratégica a Rusia", el Kremlin constató que muchos países "evalúan de un modo bastante sensato el potencial peligro que traería consigo lo de estar involucrados directamente en un conflicto armado". Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

