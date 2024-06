https://latamnews.lat/20240604/un-nuevo-sondeo-revela-el-elevado-descontento-de-los-peruanos-con-el-gobierno-de-dina-boluarte-1155223871.html

Un nuevo sondeo revela el elevado descontento de los peruanos con el Gobierno de Dina Boluarte

Un nuevo sondeo revela el elevado descontento de los peruanos con el Gobierno de Dina Boluarte

LIMA (Sputnik) — Un 81,2% de peruanos considera que la presidenta, Dina Boluarte, debería dejar "cuanto antes" su cargo en beneficio de la estabilidad y...

La mandataria asumió en diciembre de 2022, luego de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por intentar dar un golpe de Estado; Boluarte era entonces la vicepresidenta de Castillo. El mandato de la presidenta debería durar hasta julio de 2026, al igual que el de los representantes del actual Congreso. La encuesta señala que un 79,4% de peruanos considera que "existe un acuerdo o pacto" entre el Ejecutivo y el Legislativo para permanecer en el poder hasta 2026, mientras que un 8,4% considera que no existe tal acuerdo y un 12,2% no precisa. Por otro lado, el sondeo revela que un 8,1% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta, mientras que un 88,2% la desaprueba y un 3,7% no precisa. La desaprobación presidencial más alta se registra en el nivel socioeconómico E (muy pobre) con un 90,4% de ciudadanos descontentos, mientras que la aprobación más alta se registra en el nivel socioeconómico AB (clase alta y media alta) con un 13,4% de ciudadanos conformes. El Congreso legislativo, por su parte, tiene una desaprobación ciudadana del 93%, una aprobación del 4,1%, mientras que un 2,9% no precisa. El sondeo se realizó a nivel nacional entre el 27 de mayo y el 2 de junio en un universo de 1.200 personas, y con un margen de error de +/- 2,8%.

