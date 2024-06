https://latamnews.lat/20240604/el-foro-economico-de-san-petersburgo-es-la-respuesta-a-las-sanciones-antirrusas-1155208834.html

El Foro Económico de San Petersburgo es la "respuesta a las sanciones antirrusas"

Sputnik Mundo

ATENAS (Sputnik) — El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) es la respuesta de Rusia a los miles de sanciones que... 04.06.2024, Sputnik Mundo

"Este año, igual que el anterior, decenas de miles de empresarios, personalidades de la cultura, política y deporte visitarán la hermosa ciudad de San Petersburgo y se darán cita en el foro. Como dijo el asesor presidencial ruso y secretario del comité organizador del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Antón Kobiakov, el foro es hoy más actual que nunca y eso porque la crisis de confianza entre los países se incrementó en un año y en estas circunstancias es especialmente importante mantener un diálogo constructivo entre los sectores empresariales de distintas partes del mundo", indicó Velanis.Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea vienen imponiendo restricciones unilaterales a Rusia desde hace años con distintos argumentos. Velanis, quien fue asesor del primer ministro griego, Alexis Tsipras, entre 2015 y 2019, señaló que las restricciones dañan principalmente a los países que las imponen. Velanis subrayó que Europa perdió al gran mercado ruso, perdió muchas empresas industriales conjuntas en el territorio ruso y perdió los recursos naturales y energéticos accesibles de Rusia. "Y encima acusan de todo ello al presidente Vladímir Putin y a Rusia. Pero hay una respuesta simple, señores de Occidente, unan los ductos del Nord Stream que ustedes mismos volaron y obtendrán nuevamente miles de millones de metros cúbicos de gas ruso, petróleo ruso, carbón, metales, madera. ¿Quién se lo impide? Pero ahora eso será un poco más complicado y caro porque ustedes perdieron mercado y fueron sustituidos por otros países, como China", remarcó. Rusia, enfatizó, dio un giro firme hacia la protección de su soberanía económica. Velanis destacó los movimientos tectónicos que se producen en el mundo entero. "Está en marcha la reconfiguración del orden mundial. Se está creando un mundo multipolar. Crecen las alianzas entre los países soberanos de los distintos continentes. África, América Latina y Asia eligen sus propias políticas de relaciones económicas, se oponen a la política del neocolonialismo. La mayoría de estos países están presentes en el Foro de San Petersburgo", señaló. Rusia, dijo el ex alto cargo griego, eligió también su propia vía de desarrollo y, como declaró el presidente Vladímir Putin en reiteradas ocasiones, "Rusia no volverá nunca a la época del dictado del exterior, defenderá sus intereses nacionales y propondrá a otros países relaciones a pie de igualdad, con respeto, soberanía y seguridad para todos" Esto, sostuvo Velanis, es la respuesta a la pregunta de si Rusia quiere la guerra, en alusión al conflicto ucraniano. Velanis remarcó que si bien algunos sectores de las élites creen en esa narrativa, los pueblos no creen y no quieren una guerra con Rusia. Auguró fuertes campañas populares por la paz y el desarme en los países occidentales para detener la guerra, como sucedió antes, si las cúpulas políticas siguen la escalada del conflicto. Velanis recalcó que pese a la actual política del Gobierno griego, Rusia y Grecia son naciones amigas por siempre. "Son conocidas las relaciones polifacéticas entre los pueblos de Grecia y Rusia desde tiempo antiguos. Rusia celebró recientemente el Día de la Escritura y cada letra recuerda los lazos históricos de nuestros pueblos. Grecia ha perdido mucho hoy al romper los vínculos con Rusia. Hace algunos años planeábamos aumentar el intercambio comercial a un nuevo nivel hasta 20.000 millones de dólares. Hoy cayó a menos de 2.500 millones. Las exportaciones griegas a Rusia están en mínimos históricos al situarse en unos 140 millones. Grecia perdió casi un millón de turistas rusos, perdió inversiones en turismo, energía, metalurgia e infraestructura marítima. Teníamos un plan en el Gobierno griego para aumentar a dos millones el número de turistas rusos", comunicó. El exasesor gubernamental llamó al restablecimiento de las relaciones al nivel debido. Velanis lamentó también que en Grecia olvidaron la lucha común contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). "Yo, como hijo de un veterano de la guerra y revolucionario del Movimiento de la Resistencia, lamento y me duele que en Grecia no se celebrara como es debido el Día de la Victoria el 9 de mayo. Cada año lo celebrábamos juntos, miles de personas se unían a la marcha del Regimiento Inmortal. Tengo la seguridad que esto se restablecerá y es que nadie puede reescribir la historia y nadie puede anularla", apostilló. La XXVII edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se llevará a cabo del 5 al 8 de junio de 2024.

