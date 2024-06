https://latamnews.lat/20240603/el-club-bilderberg-se-reune-en-espana-presion-occidental-o-expresion-del-mundo-que-se-acaba-1154431117.html

El Club Bilderberg se reúne en España: ¿presión occidental o expresión del mundo que se acaba?

El Club Bilderberg se reúne en España: ¿presión occidental o expresión del mundo que se acaba?

españa

🌍 europa

📝 reportajes

política

radoslaw sikorski

pedro j. ramírez

pedro sánchez

madrid

club bilderberg

otan

La septuagésima reunión del Club Bilderberg, caracterizado por el secretismo en torno a los temas sometidos a discusión, discurrió en Madrid entre el 31 de mayo y el 2 de junio con una agenda en la que, entre otros, destacaron puntos como la situación en Oriente Próximo y Ucrania, los desafíos económicos de la UE y EEUU, el futuro de la guerra, Ucrania y el mundo, o el impacto de la inteligencia artificial. Rusia y China aparecen como temas en sí mismos a debatir.El lugar escogido para celebrar lo que muchos definen como el encuentro anual del grupo de presión más exclusivo del mundo fue el Hotel Mirasierra de Madrid, un establecimiento de lujo situado al norte de la capital española donde las fuertes medidas de seguridad allí desplegadas garantizaron el hermetismo para la élite global allí reunida. Seguramente impulsada por su condición de país anfitrión, la representación española estuvo compuesta de 10 nombres, la mayor de Europa. Tras las ediciones de 1989 (en Pontevedra) y 2010 (en Barcelona), es la tercera vez que España ha alojado la reunión.La reunión se caracteriza a sí misma de "foro de debates informales" sobre los grandes temas de la actualidad. Pero para muchos, encarna un poder en la sombra que traslada una presión opaca para definir las líneas de la economía mundial al dictado de las potencias occidentales. Según escribe en la red X el analista internacional Aníbal Garzón, este club es un "lobby de economía y política del bloque occidental euroamericano" que planifica en secreto "cómo hacer negocios de guerra o invadir a un país".Los encuentros se celebran bajo la denominada Regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de utilizar la información recibida, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de los oradores ni de ningún otro participante. Estos intervienen a título individual y no oficial, por lo que no están sujetos a las convenciones de su cargo ni a posiciones acordadas de antemano. "No hay un orden del día detallado, no se proponen resoluciones, no se vota y no se emiten declaraciones políticas", informa la organización en su comunicado de prensa.Los participantesLa geografía es concluyente. Participa la élite del Occidente colectivo, nadie más. Cerca de dos tercios de los asistentes en la reunión de Madrid provenían de Europa y el resto de Norteamérica. Por ejemplo, presidentes y altos directivos de compañías como Google, Pfizer o Microsoft; de bancos como Citigroup, Goldman Sachs o Societé Générale; de petroleras como Shell, British Petroleum o TotalEnergies; o de empresas y medios de comunicación como Bloomberg, The New York Times o The Financial Times.Entre los políticos, figuraron:Y también participaron Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y Christopher G. Cavoli, comandante supremo de las fuerzas de EEUU en Europa y África.Por la parte española asistieron:Pese a la teórica imponencia del estatus de los invitados y pese a la impresión de que las decisiones soberanas de los Estados pueden hallarse en cuestión, hay quien rebaja la importancia del evento."Aquí no hay nadie de Asia, por ejemplo. Además, entre los participantes hay gente de relleno, sin influencia global o real, como Pedro J. Ramírez, su presencia no pasa de ser simbólica", afirma esta fuente, en referencia al exdirector de El Mundo, ahora al mando de una publicación más pequeña.José Crehueras, presidente del Grupo Planeta (propietario de Atresmedia y sus canales de TV Antena 3 y La Sexta) ya estuvo presente en la reunión de 2023. Recordamos que Pedro Sánchez, tras abrir una crisis de Gobierno para reflexionar durante cinco días sobre si presentar su dimisión o no, resolvió conceder su primera entrevista precisamente al canal La Sexta. En el encuentro en Madrid, muy probablemente, también se ha abordado el tema de la desinformación. Sánchez asistió a la cena de gala, pero no a los debates.Símbolo de los tiemposLa actividad previa de los participantes, ya sea en forma de declaraciones propias o informes de las instituciones que presiden, define un contexto que puede dar una idea del clima abordado en la reunión y del ulterior desarrollo de las ideas debatidas.Por ejemplo, la belicosidad verbal de la primera ministra estoniana Kaja Kallas y del jefe de la diplomacia polaca Radoslaw Sikorski pueden dar una idea del enfoque de los temas del "futuro de la guerra" y de "Rusia" en la reunión, donde aparte del general Christopher G. Cavoli, también intervino el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba. Kallas, además, se ha postulado como candidata a la secretaría general de la OTAN. Es decir, se ha hablado del sentido de una escalada militar en el conflicto de Ucrania.La cuestión económica también prevalece. En un comunicado emitido por el Banco de España en vísperas de la cita madrileña, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, aludía a revertir la tendencia negativa de la economía española y europea mediante reformas. En este clima, es muy posible que Bilderberg haya tratado el aumento de la inversión pública y privada."Europa se está quedando atrás en términos de dinamismo económico respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir mantener una senda de convergencia sostenida en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos", sostiene Hernández de Cos.Y a conclusiones similares se llega en un análisis comparativo del Real Instituto Elcano sobre la competitividad de la UE y EEUU, publicado un par de días antes de la reunión del Club Bilderberg. "En las últimas décadas, la Unión Europea parece estar quedándose económica y tecnológicamente atrás respecto a Estados Unidos", escriben los autores del informe.

