https://latamnews.lat/20240602/evaluan-la-posibilidad-de-una-operacion-turco-siria-contra-las-formaciones-kurdas-en-siria-1154428522.html

Evalúan la posibilidad de una operación turco-siria contra las formaciones kurdas en Siria

Evalúan la posibilidad de una operación turco-siria contra las formaciones kurdas en Siria

Sputnik Mundo

Una operación conjunta entre Ankara y Damasco contra las formaciones kurdas en el norte de Siria es poco probable en este momento debido al proceso de... 02.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-02T16:13+0000

2024-06-02T16:13+0000

2024-06-02T16:13+0000

defensa

bashar asad

aydin sezer

siria

turquía

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

guerra civil de siria

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107562/97/1075629740_0:348:4128:2670_1920x0_80_0_0_401e91191bb984da7d43638ae518a6c3.jpg

Aunque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció anteriormente que no permitiría que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, prohibido en Turquía) establezca un Estado cerca de sus fronteras y a pesar de los llamamientos desde Turquía a favor de una operación militar conjunta con Siria, esta es poco probable, dada la falta de acercamiento entre ambos países, planteó el interlocutor."No veo posible en este momento que Ankara y Damasco cooperen en la realización de una operación militar contra las formaciones kurdas en el contexto de las elecciones municipales, pues una de las principales condiciones para el acercamiento es la retirada de las tropas turcas del territorio de Siria y el cese del apoyo turco a los militantes [de la oposición antigubernamental] en Idlib. Hasta ahora, ambas cosas no se han cumplido, por lo que la reconciliación fue suspendida", resumió.El Damasco oficial no reconoce a la Administración Autónoma del Noreste de Siria, que controla los territorios al este del río Éufrates, ni a su brazo militar, las Fuerzas Democráticas Sirias. Entre 2018 y 2019 Damasco mantuvo varias rondas de conversaciones con la Administración Autónoma kurda, las que no concluyeron en nada.Siria vive desde 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a organizaciones terroristas.Turquía, que mantenía estrechas relaciones con Damasco antes del conflicto, se ha puesto del lado de los opositores a Bashar Asad y mantiene la presencia militar en el norte del país.

https://latamnews.lat/20240203/una-gran-conflagracion-en-que-podrian-desembocar-los-ataques-de-eeuu-en-siria-e-irak-1147965247.html

siria

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bashar asad, aydin sezer, siria, turquía, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, guerra civil de siria, 💬 opinión y análisis