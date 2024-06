https://latamnews.lat/20240601/hungria-quiere-evitar-que-europa-inicie-una-guerra-con-rusia-1154416438.html

Hungría quiere evitar que Europa inicie una guerra con Rusia

Hungría quiere evitar que Europa inicie una guerra con Rusia

Sputnik Mundo

BUDAPEST (Sputnik) — Europa se dirige a toda prisa hacia una guerra, declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, al intervenir ante los participantes...

Agregó que el envío de nuevas cantidades de dinero y armas a Ucrania, las conversaciones sobre despliegue de armas nucleares en Europa, el regreso del servicio militar obligatorio muestran que "el tren pro-guerra no tiene una parada final". Budapest, continuó el político, no permitirá que los jóvenes húngaros sean enviados al frente. A finales de febrero pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares al territorio ucraniano, pero no se logró un consenso. Varios Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, se distanciaron ya de Macron y se negaron a enviar a sus soldados a Ucrania. Moscú en respuesta destacó que algunos países del bloque militar valoraron con sensatez el peligro potencial que conlleva el plan de París. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania, se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

