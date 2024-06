https://latamnews.lat/20240601/el-periodista-tucker-carlson-advierte-que-ucrania-dejara-de-existir-en-medio-siglo--1154421225.html

El periodista Tucker Carlson advierte que Ucrania dejará de existir en medio siglo

El periodista Tucker Carlson advierte que Ucrania dejará de existir en medio siglo

Sputnik Mundo

01.06.2024

"Ellos están ya vendiendo la tierra cultivable de Ucrania a inversionistas extranjeros y van a inundar Ucrania con inmigrantes y Ucrania no existirá en 50 años, no habrá nación ucraniana", dijo el afamado periodista en una conversación con Donald Trump Jr., hijo del expresidente estadounidense y actual aspirante a la reelección, publicada la noche del viernes.Carlson hizo los comentarios después de que el hijo de Donald Trump cuestionara la actual política del gobierno del presidente Joe Biden con respecto a Ucrania y afirmara que no puede imaginar una victoria para Estados Unidos en el actual conflicto entre Kiev y Moscú."¿Cómo se mira una victoria en Ucrania? No sé qué significa. ¿La muerte perpetua de ucranianos y de rusos hasta que llegue BlackRock [un grupo de inversionistas] y tome toda la tierra cultivable, es eso lo que es? Porque es lo que parece para mi…", dijo Donald Trump Jr., al cuestionar que el actual gobierno de Biden pretende involucrar a Estados Unidos en "guerras eternas".En la entrevista, Trump Jr criticó que la actual administración de Biden hubiese gastado "trillones de dólares" en Ucrania cuando ni siquiera es uno de los asuntos que más preocupan a los estadounidenses."En el último año he hablado con más republicanos que Mitch McConnell en toda su vida, 5.000 personas por aquí, 6.000 allá y no lo es. Es uno de los 10 asuntos más importantes para tres personas de entre 60.000 o 65.000 personas, una de ellas no entendió la pregunta y otra de ellas era de Kiev", dijo Trump Jr.Carlson y el hijo del actual aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de EEUU cuestionaron el juicio que se llevó a cabo contra el expresidente al que consideraron como una persecución política instigada desde la Casa Blanca en contubernio con los fiscales y el juez de NY que presidió el litigio.

