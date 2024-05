https://latamnews.lat/20240531/hamas-ofrece-liberar-a-todos-los-rehenes-de-israel-a-cambio-de-un-alto-el-fuego-en-gaza-1154378826.html

Hamás ofrece liberar a todos los rehenes de Israel a cambio de un alto el fuego en Gaza

El movimiento palestino Hamás dijo que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en su poder –la mayoría de los cuales capturó en el ataque a... 31.05.2024, Sputnik Mundo

"Hoy hemos informado a los mediadores de nuestra clara posición de que, si la ocupación pone fin a su guerra y agresión contra nuestro pueblo en Gaza, estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo completo que incluya un amplio acuerdo de intercambio", afirmó Hamás en un comunicado de prensa publicado por diversos medios de comunicación.Este 30 de mayo se reanudaron las negociaciones entre representantes de Israel y de Hamás con mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, sobre los aproximadamente 100 rehenes israelíes que el movimiento de resistencia islámica tiene aún bajo su poder.Hamás precisó que comunicó a los mediadores que no participará en más negociaciones indirectas mientras dure la agresión.Las conversaciones dirigidas por los mediadores para acordar un alto el fuego entre Israel y el grupo palestino que gobierna Gaza se han estancado en repetidas ocasiones.En su comunicado, Hamás afirmó que había mostrado flexibilidad durante las negociaciones y que había participado en todas las rondas anteriores con un espíritu "positivo", incluida la última, en la que aceptó un acuerdo propuesto por los mediadores el pasado 6 de mayo, poco después de que las fuerzas israelíes iniciaran la ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.Hamás ha afirmado en repetidas ocasiones que no aceptará un acuerdo que no garantice tres cosas: un alto al fuego permanente, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza y el regreso de las familias desplazadas a sus hogares, que se calculan en más de un millón y medio de personas.Israel ha rechazado las anteriores exigencias de Hamás, pues asegura que primero debe acabar con ese movimiento. Además, Tel Aviv sostiene que su ofensiva en Rafah tiene el objetivo de rescatar rehenes y erradicar combatientes de Hamás. Una primera ronda de negociaciones entre Israel y Hamás en noviembre condujo a la liberación de unos 100 cautivos a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Pero desde entonces las conversaciones se han estancado.De los 253 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 121 cautivos, 40 de ellos muertos según Israel; mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos muertos.La guerra en Gaza ha causado la muerte de más de 36.000 palestinos, entre ellos una cantidad significativa de mujeres y niños, según las autoridades sanitarias palestinas.

