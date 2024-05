https://latamnews.lat/20240527/israel-afirma-haber-eliminado-altos-mandos-de-hamas-en-cisjordania-1150773122.html

Israel afirma haber eliminado altos mandos de Hamás en Cisjordania

Israel afirma haber eliminado altos mandos de Hamás en Cisjordania

Comandante de Hamás en Cisjordania, Yasín Rabia, y otro alto mando del movimiento palestino, Jaled Nagar, supuestamente fallecieron durante un ataque aéreo... 27.05.2024, Sputnik Mundo

Rabia "gestionaba la totalidad" de la actividad de Hamás en Cisjordania, señala el comunicado, agregando que en el ataque también murió Jaled Nagar, que "dirigía atentados en Cisjordania y transfería fondos destinados a las actividades de Hamás en la Franja de Gaza".El ataque, que se llevó a cabo contra un campamento de refugiados palestino Tal as Sultan, en el noroeste de la ciudad de Rafah, causó la muerte de varias decenas de personas civiles, en su mayoría mujeres y niños, precisa el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.Según Tel Aviv, "las FDI tienen conocimiento de que, como resultado del ataque y del fuego que se encendió, varios civiles de la zona resultaron heridos".La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ordenó el 24 de mayo a Israel que detuviera su ofensiva en Rafah, alegando un "enorme riesgo" para cientos de miles de palestinos refugiados en la zona. No obstante, Tel Aviv continúa sus ataques contra Gaza, incluida Rafah, desafiando la sentencia del máximo tribunal de la ONU.En respuesta al fallo de la CIJ, el ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, aseguró que Israel no cumplirá y señaló que continuará su campaña "justa y necesaria" contra Hamás.

