La guerra en Gaza engrosa las carteras de los fabricantes de armas israelíes

La guerra en Gaza engrosa las carteras de los fabricantes de armas israelíes

Sputnik Mundo

30.05.2024

Los medios de comunicación económicos estadounidenses han advertido sobre los "inquietantes paralelismos" entre los crecientes gastos militares de Israel en medio de la guerra en Gaza y la "década perdida" de 1970, con factores en común como una inflación galopante, déficits presupuestarios fuera de control, un estancamiento del crecimiento y una vacilante confianza de los inversionistas.El Banco Central de Israel prevé que la guerra en Gaza costará unos 250.000 millones de shekels (67.400 millones de dólares) hasta 2025, ya que el gasto en defensa como porcentaje del PIB pasará del 5,3% al 9%. En el cuarto trimestre de 2023, el PIB israelí se redujo más de un 20%, mientras que el consumo cayó un 27% y la inversión un 70%.Lo más preocupante para Tel Aviv es la posible pérdida de flujos de inversión, especialmente en el sector tecnológico. "No podemos ni siquiera empezar a medir cuánta gente ha decidido no invertir en Israel a corto plazo, y mucho menos de forma permanente", declaró a Bloomberg Dan Ben-David, economista del Instituto Shoresh. Sin embargo, mientras la economía civil se resiente, los fabricantes de armas israelíes no se quejan y presumen de beneficios récord, impulsados por el visto bueno de Washington a una nueva ayuda militar sin precedentes de 17.000 millones de dólares (más de cinco veces los más de 3.000 millones de dólares que Tel Aviv recibía anualmente de Estados Unidos desde principios de la década de 1980). Una parte de los fondos puede gastarse en armas de fabricación israelí, un privilegio que no se concede a otros aliados de Estados Unidos, con aproximadamente 500 millones de dólares también destinados normalmente a la investigación conjunta israelí-estadounidense en defensa antimisiles.Los tres principales gigantes israelíes de la defensa, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems, han disfrutado de un alza de las cotizaciones bursátiles y de unos pedidos que crecen a un ritmo superior a su capacidad de producción.IAI informó de un crecimiento del 7% en sus ventas hasta alcanzar los 5.300 millones de dólares en 2023, un aumento del 49% en su beneficio neto, con una producción que abarca desde drones, misiles, bombas, radares y artículos de guerra electrónica hasta defensas basadas en el espacio. Su cartera de pedidos se ha disparado hasta los 18.000 millones de dólares.Rafael, fabricante de los misiles Tamir para la Cúpula de Hierro y de otros misiles de defensa antiaérea y antitanque y aviones no tripulados, registró un aumento récord del 21% en las ventas y de un 85% en el volumen de pedidos, con unos beneficios netos de 158 millones de dólares, un 17% más que en 2022, y una cartera de pedidos de más de 14.000 millones de dólares.Elbit, fabricante de gran parte de las "tripas" de las armas israelíes, además de drones, equipos de comunicaciones, armas ligeras, municiones de racimo y vehículos blindados, vio cómo sus beneficios se disparaban un 8% en 2023, con unos ingresos de casi 6.000 millones de dólares, y los resultados del primer trimestre de 2024 de esta semana muestran unos ingresos de 1.600 millones de dólares y una cartera de pedidos de 20.400 millones de dólares.

