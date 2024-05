https://latamnews.lat/20240530/estados-unidos-realizo-una-operacion-encubierta-de-sus-acciones-contra-rusia-1154359981.html

Estados Unidos realizó una "operación encubierta" de sus acciones contra Rusia

Kiev no puede atacar los radares de misiles rusos sin la participación de Estados Unidos, comenta a Sputnik el experto político Denis Baturin. El analista... 30.05.2024, Sputnik Mundo

EEUU advirtió a Ucrania que los ataques contra los sistemas rusos de alerta temprana podrían tener un efecto desestabilizador, indicó un funcionario estadounidense al diario The Washington Post en condición anónima.Las autoridades estadounidenses expresaron a Kiev su preocupación por los dos intentos de ataque perpetrados la semana pasada contra estaciones de radar rusos que además de proporcionar defensa antiaérea tradicional, también advierten de lanzamientos nucleares por parte de Occidente, reporta el medio.Por su parte, el analista político ruso Denis Baturin subraya que Ucrania no puede atacar los radares rusos de forma independiente.Resumiendo, se trata de todo un sistema al que los ucranianos simplemente no tienen acceso, resume el experto. En consecuencia, la parte estadounidense publicó información falsa en un intento de ocultar sus propias acciones, sugiere Baturin y explica que la afirmación hecha a la prensa por una fuente anónima, no es más que un encubrimiento de la situación que se da en realidad.Tales declaraciones deberían ser hechas por funcionarios y no en nombre de fuentes anónimas, concluye Baturin.Previamente, Sputnik elaboró una muestra representativa de las potencias occidentales, que inicialmente suministraron armas a Kiev para la defensa, ahora sugieren usarlas para ataques en la profundidad del territorio ruso.

