https://latamnews.lat/20240529/los-misteriosos-incendios-zombis-son-tanto-causa-como-efecto-del-calentamiento-global-1154339550.html

Los misteriosos 'incendios zombis' son tanto causa como efecto del calentamiento global

Los misteriosos 'incendios zombis' son tanto causa como efecto del calentamiento global

Sputnik Mundo

Las turberas que arden en Alaska, Canadá y Siberia suelen denominarse 'incendios zombis' porque se cree que son restos de incendios pasados que arden bajo... 29.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-29T15:53+0000

2024-05-29T15:53+0000

2024-05-29T15:53+0000

ciencia

incendio

turba

medioambiente

calentamiento global

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1d/1154339673_0:162:3000:1850_1920x0_80_0_0_f9857fca54900d447cfef2b58338c61e.jpg

Un nuevo estudio revela que su causa es el cambio climático.Científicos matemáticos de la Universidad de Cork irlandés encontraron una explicación alternativa al fenómeno de estos incendios al desarrollar un modelo matemático especial basado en el análisis de varios escenarios.El modelo reveló la influencia directa de los cambios climáticos y meteorológicos en el contenido de carbono de los suelos de las turberas y su temperatura. Entre otras cosas, los investigadores estudiaron ciertos microbios que las habitan y descubrieron en su modelo de estudios, que estos microrganismos contribuyen al aumento de la temperatura y a la degradación del suelo, liberando carbono a la atmósfera. El estudio también demostró que la turba puede alcanzar temperaturas de hasta 80 °C durante la temporada fría en el norte, lo que provoca la ignición cuando la temperatura atmosférica se calienta, aunque no baste para incendiar el suelo en condiciones habituales. Este proceso puede ocurrir en lugares donde nunca antes se habían producido incendios, lo que refuta las teorías anteriores sobre las causas de los incendios zombi.Además, los científicos descubrieron que el factor clave del incendio no es la elevada temperatura de la atmósfera, sino el ritmo de calentamiento, es decir, la velocidad.Al mismo tiempo, los resultados del estudio destacan otro problema: el carbono liberado a la atmósfera por las turberas contribuye a aumentar aún más el cambio climático, lo que a su vez provoca más incendios. Así, las turberas, que son emisoras de carbono y el calentamiento global, tienen efectos negativos mutuos, pero están indisolublemente vinculados.De acuerdo con los científicos, el único método para prevenir los 'incendios zombi' es combatir el cambio climático, que es uno de los problemas centrales de nuestra época. "Mientras los políticos se centran en los niveles peligrosos de temperatura atmosférica, la variabilidad climática puede ser tanto o más importante para nuestra sostenibilidad a corto plazo", concluyen.El artículo fue publicado en The Conversation.

https://latamnews.lat/20240514/investigadores-califican-el-verano-boreal-2023-del-mas-calido-en-2000-anos-1150469072.html

https://latamnews.lat/20240510/crean-un-nuevo-material-con-una-estructura-molecular-unica-que-absorbe-gases-de-efecto-invernadero-1150373968.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

incendio, turba, medioambiente, calentamiento global