Los restos del revolucionario Catarino Garza son repatriados a México

Los restos del revolucionario Catarino Garza son repatriados a México

28.05.2024

"Ahora lo estamos buscando, se portó muy bien la gente de Bocas del Toro, Panamá. Muchas gracias al presidente panameño. Se trajeron los restos y se están haciendo los estudios con familiares, que también están muy contentos", anunció en conferencia de prensa.En febrero de 2024, un grupo conformado por elementos de la secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, arribaron a Panamá para localizar los restos de Garza.Desde 2019, la Administración mexicana realizó diversas pesquisas para concretar el traslado de los restos de Garza, oriundo de Matamoros, Tamaulipas, estado del norte de México.El 18 de junio de ese año, a tan solo unos meses de iniciar su mandato, López Obrador anunció que deseaban repatriar el cuerpo de Garza Rodríguez, así como de otros mexicanos relevantes para la historia que murieron en el extranjero."Si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza y de otros, y que sea parte pues de la reconciliación de los nuevos tiempos. Así que cada quien tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar", señaló en ese entonces.La admiración del presidente de México por Garza no es nueva. López Obrador ha estudiado durante años la vida y obra del periodista y revolucionario mexicano, a tal grado que en 2016 presentó el libro Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o bandido?Además, lo ha nombrado en discursos frente a líderes de otras naciones. Uno de los más importantes fue el que pronunció el 8 de mayo de 2022 en su visita oficial a Cuba, donde se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel. En él, hizo énfasis en las hazañas de Garza en Latinoamérica.

