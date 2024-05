EEUU mantiene posición sobre el uso de sus armas por parte de Ucrania para atacar a Rusia

"Nuestra política ha sido de no alentar ni permitir ataques fuera de las fronteras de Ucrania. Pero si ven nuestra política de una manera mas amplia, hemos dejado claro que Ucrania no tiene mejor apoyo que el de EEUU. Y no solo la apoyamos con nuestras fuerzas militares. La apoyamos con nuestra diplomacia al reunir una coalición de mas de 50 países para apoyar a Ucrania, y la apoyamos con medidas que hemos tomado para responsabilizar a Rusia", explicó el funcionario en conferencia de prensa.