Se moderniza el mercado negro de figuras arqueológicas y pueden comprarse en redes por 350 pesos

26.05.2024

El Gobierno de México anunció a finales del año pasado que ha logrado recuperar más de 13.000 bienes culturales durante la Administración presidencial actual. Aunque la mayoría de esas recuperaciones vienen del extranjero, especialmente de Estados Unidos y Europa, también se ha informado de incautaciones en territorio nacional.En agosto de 2022, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que recuperó 93 piezas arqueológicas que eran vendidas de manera ilegal en un mercado de una colonia popular de la Ciudad de México.Además de que continúa la venta de este tipo de figuras para mercado extranjero —la Asociación de Museos estima que las ganancias del comercio ilícito de antigüedades oscilan entre 225 y 3.000 millones de dólares por año— o en algunos mercados para el consumo nacional, este comercio ilegal está creciendo en distintas redes sociales y más visiblemente en Facebook (prohibida en Rusia por extremista) con la creación de grupos para la compra y venta de ese patrimonio cultural.Mercado negro en redes socialesY en efecto, en una rápida búsqueda en redes sociales se pueden encontrar diversos grupos en los que se ofertan piezas arqueológicas que supuestamente han sido halladas en construcciones o incluso en excavaciones planeadas específicamente para encontrarlas.Uno de los grupos más nutridos de compra y venta de piezas arqueológicas es el conocido como "Rescatadores de figuras prehispánicas", que tiene más de 69.000 miembros, está abierto a todo público y que entre sus publicaciones tiene venta de este tipo de bienes culturales.En otro, titulado Figurillas prehispánicas, venta y trueque, también se pueden observar anuncios de supuestas piezas prehispánicas, algunas de las cuales se venden desde 350 pesos y se ofrece enviarlas por correo, o por paquetería.De hecho, a finales del año pasado, elementos de la Guardia Nacional interceptaron en el estado de Querétaro (centro) un envío de paquetería que contenía dos figuras humanas de barro, de origen prehispánico, sin la documentación que amparara su legal procedencia o transportación.En varios de esos grupos, los usuarios revelan que hallaron los figuras en excavaciones de construcciones o de manera fortuita en algún lugar del país, especialmente en el sureste y también la mayoría de los participantes presume sus hallazgos y sus colecciones, al parecer, sin saber que están violando la ley al no llevar esos bienes a las autoridades, pues son considerados por la ley como pertenecientes a la nación."¿Qué me dicen conocedores de esta pieza? La encontré en un área prehispánica", se lee en una de las publicaciones. Tengo estas figurillas y máscaras que encontré en Alcozauca de Guerrero, Guerrero, al hacer unos trabajos de reconstrucción en una casona antigua, está cerca de una zona arqueológica", se lee en otra publicación.Los expertos señalan que se ha experimentado un importante crecimiento del mercado negro de bienes prehispánicos en los últimos años a través de redes sociales, el cual inició durante la pandemia por COVID-19 y que se fue extendiendo en los años siguientes.Incursión del crimen organizadoPero las publicaciones en redes sociales para la compra y venta de figuras arqueológicas no son los únicos actores en el mercado negro de esos bienes culturales, pues también se ha detectado la presencia del crimen organizado en esa actividad ilícita desde ya hace algunos años y que se ha intensificado recientemente.Desde 2014, el coordinador nacional de Antropología del INAH, Diego Prieto Hernández, advertía que para obtener recursos económicos, la delincuencia organizada trafica piezas arqueológicas de varias regiones del estado de Guerrero (sur).Bolfy Cottom revela que en los últimos años, los traficantes de bienes culturales arqueológicos se han estado asociando con otro tipo de crimen organizado que es el que, entre otras cuestiones, se dedica al tráfico de estupefacientes.Finalmente, ambos expertos reconocen que el mercado negro de las figuras arqueológicas es un problema complejo, que necesitaría la ayuda de plataformas de redes sociales para evitar que se publiquen anuncios de este tipo de piezas y también de una mayor cooperación de gobiernos extranjeros para repatriar los bienes culturales del país que han sido sustraídos de su territorio de manera ilegal."Las autoridades no tienen los dientes o garras afiladas para que pueda ejercer su derecho en otros países porque es el choque del derecho internacional entre diferentes legislaturas, entonces muchas veces eso se reduce o cómo se van tratando los casos en particular", dijo Espinosa Severino"Hace un tiempo, fue una plataforma de redes sociales quien planteó su preocupación por eso y entiendo que estaban elaborando una política para impedir que esa plataforma fuera usada como una plataforma de venta de estos bienes, entonces es un problema sumamente complejo delicado diría yo", concluye Cottom.

2024

