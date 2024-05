https://latamnews.lat/20240526/los-jovenes-deben-hacer-mas-por-nuestro-pais-sunak-propone-un-plan-de-servicio-nacional-britanico-1150764770.html

"Los jóvenes deben hacer más por nuestro país": Sunak propone un plan de Servicio Nacional británico

"Los jóvenes deben hacer más por nuestro país": Sunak propone un plan de Servicio Nacional británico

Sputnik Mundo

El servicio militar obligatorio vuelve a ser un tema candente en el Reino Unido, en medio de los problemas experimentados en los últimos años con el... 26.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-26T15:23+0000

2024-05-26T15:23+0000

2024-05-26T15:23+0000

defensa

reino unido

rishi sunak

partido conservador

partido laborista de reino unido

🌍 europa

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1a/1150764613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4bc38a686cbf3eb3df5738fa92b6566.jpg

"Reinventaremos el Servicio Nacional para el Reino Unido de hoy. (...) Todos los jóvenes de 18 años tendrán que cumplir este nuevo Servicio Nacional, independientemente de su procedencia o de dónde vivan en el Reino Unido", reveló Sunak para Daily Mail. De acuerdo con el primer ministro, los jóvenes británicos dispondrán de dos opciones. Una reside en el servicio militar completo en el Ejército británico por un año. La segunda consiste en un programa alternativo en forma de trabajo voluntario con los servicios de emergencia y otras entidades durante los fines de semana, con una duración total de 25 días.En opinión de Sunak, el servicio militar obligatorio permitirá a los jóvenes británicos "ser lo mejor que puedan ser", aprender habilidades y destrezas útiles, ayudando al desarrollo del Reino Unido. Señaló que la ciudadanía no solo conlleva derechos, sino también ciertas responsabilidades.Sunak insiste en que el Servicio Nacional no será una conscripción debido a la disponibilidad de varias opciones entre las que elegir. No obstante, "lo que todos harán será contribuir al país".Sin embargo, desde el opositor Partido Laborista criticaron la idea de Sunak, asegurando que "esto no es un plan, es una revisión que podría costar miles de millones". Señalaron que la propuesta "solo es necesaria porque los tories vaciaron las FFAA hasta su tamaño más pequeño desde los tiempos de Napoleón", sugiriendo también que su líder, Keir Starmer, buscaría primero formas de aumentar la financiación militar.El Ejército británico lleva varios años sin alcanzar su objetivo anual de reclutamiento, y podría experimentar una reducción aún mayor en la próxima década, informó el medio Times en enero de 2024. La cantidad del personal en sus filas podría reducirse en un tercio en otra década, pasando de los 75.000 efectivos a solo 52.000, advirtieron.Según un antiguo alto cargo militar citado en el mismo artículo, el Ejército británico no puede enviar ni siquiera una división mecanizada de 25.000 personas en operaciones al extranjero porque no ha invertido en diversos elementos de apoyo, como vehículos de suministro y equipos de guerra radioelectrónica.

https://latamnews.lat/20240525/advierten-que-el-proximo-gobierno-britanico-afrontaria-la-mayor-crisis-presupuestaria-en-70-anos-1150754103.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, rishi sunak, partido conservador, partido laborista de reino unido, 🌍 europa, 🛡️ fuerzas armadas