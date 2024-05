https://latamnews.lat/20240525/un-insulto-que-sera-recordado-serbia-condena-votacion-de-la-onu-sobre-la-tragedia-en-srebrenica-1150748522.html

"Un insulto que será recordado": Serbia condena votación de la ONU sobre la tragedia en Srebrenica

La resolución, copatrocinada por Alemania y que "condena sin reservas" cualquier acto de negacionismo sobre el "genocidio" del que se acusa a los serbios, supone, en palabras del interlocutor, "una ofensa que será recordada" por la población serbia.Haciendo memoria, mencionó que los propios alemanes no solo cometieron genocidio contra los serbios durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sino que tampoco cumplieron su papel de fuerzas de paz al no haber impedido el exterminio de estos durante las guerras yugoslavas (1991-2001) y participaron, asimismo, en el bombardeo de Yugoslavia ejecutado por la OTAN en 1999."No puedo hablar con tranquilidad de esta resolución", comentó, recordando los dolorosos sucesos del pasado. Alemania, prosiguió Gajic, libró tres guerras contra los serbios en el siglo XX, ocupando tierras serbias en la Primera (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial, y "cometió genocidio en ambas ocasiones".Gajic contó cómo las tropas alemanas de la KFOR (una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN, que tenían el objetivo declarado de mantener el orden en Kosovo, la provincia separatista de Serbia), "asesinaron a sangre fría a dos civiles serbios mientras estaban en su automóvil" y compartió que su familia también sufrió a manos de las fuerzas bosnias de Srebrenica."Asesinaron brutalmente a mi tío, Ljubisa Gajic, el 27 de junio de 1992, en la aldea de donde procedían, nacieron y vivieron generaciones de mis antepasados con mi apellido (...) Esta aldea, Magdovici, ya no existe en el mapa", detalló.Además, el entonces canciller de Alemania, Gerhard Schröder, y su ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, apoyaron la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, profundizó.Pero además de reabrir "viejas heridas", las consecuencias de la resolución probablemente harán que Europa se vea inmersa en una serie de conflictos, "por culpa de esa conducta de los países occidentales, especialmente de los autores de la Segunda Guerra Mundial y de Alemania", concluyó.En julio de 1995, tras la toma de la ciudad de Srebrenica en Bosnia Herzegovina durante la guerra de Bosnia (1992-1995) por las fuerzas serbias, unas 8.100 personas murieron o desaparecieron, según la Comisión Internacional sobre Desaparecidos (ICMP) y otras organizaciones. Sin embargo, algunos expertos creen que estas cifras están exageradas. Belgrado reconoce oficialmente los fusilamientos de la población masculina en julio de 1995 en la zona de Srebrenica, pero se opone firmemente al término "genocidio", cuya adopción por la comunidad internacional tiene consecuencias políticas indeseables y menoscaba la reputación de todo el pueblo serbio al imponerle una responsabilidad colectiva.Por ejemplo, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, calificó la resolución de "altamente politizada" y añadió que "abriría la caja de Pandora".Varios países, como Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Serbia, China, Siria y Hungría, se opusieron a la resolución. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, la calificó de "amenaza para la paz y la seguridad". Asimismo, subrayó que Alemania "no tiene autoridad moral para mencionar siquiera el término 'genocidio' para describir otra cosa que no sean sus propios atroces crímenes".

