Ortega: "Negociar con los yanquis es negociar con la muerte porque son traidores"

Ortega: "Negociar con los yanquis es negociar con la muerte porque son traidores"

El mandatario latinoamericano afirmó que en nombre de la democracia y de las negociaciones se han cometido "millones de millones" de crímenes en el mundo, expresó al presidir en Managua, el acto de entrega de un lote de buses Yutong, adquiridos gracias a la cooperación de la República Popular China."Aquí la paz, la estabilidad, la democracia en nuestros pueblos, en Venezuela, en Cuba; aquí en Nicaragua la paz la defendemos, la construimos, la organizamos los pueblos, no va a salir la paz de una negociación con los criminales", expresó tras recordar que el héroe de Nicaragua, Augusto C. Sandino (1895-1934) fue asesinado a traición después de expulsar, junto a su Ejército, a las tropas de ocupación norteamericana.El presidente nicaragüense planteó el riesgo que representa para Palestina una negociación con Israel, porque son "igualitos" a Estados Unidos."Por todos lados escuchamos ahora la palabra negociación y mientras se habla de negociar lo que haya es más muertos en Palestina, asesinados por los yanquis y los europeos que son los que arman, han entrenado y crearon el Estado de Israel desconociendo a Palestina, y no quieren reconocer al Estado palestino. El Gobierno de Israel es un Gobierno igualito al yanqui", dijo Ortega.Asimismo, cuestionó "la mentira y la hipocresía" de la democracia europea que cuestiona a los países latinoamericanos progresistas como Venezuela, pues tiene en sus orígenes el atropello y los crímenes cometidos al esclavizar a los pueblos africanos, manifestó Ortega."Asesinaron a miles y miles, eso no se debe olvidar porque esos sinvergüenzas asesinos hoy se nos quieren presentar como mansas palomitas que le han ayudado a la humanidad. Estamos viendo en Venezuela que vienen elecciones y allí están atacando a Venezuela por todos lados, quieren derrotar a Venezuela de cualquier forma, lo han intentado con golpes de Estado, lo han intentado con asesinatos; ahora están hablando de que esas elecciones no son democráticas, ya las descalificaron y que no las van a reconocer y aplican más sanciones de las que han aplicado contra Venezuela, sanciones que son agresiones", subrayó.Por otro lado, la democracia occidental "se ha desatado" contra la República Popular China por su "política solidaria, constructiva, pacífica" en la relación con los países de Asia, África y América Latina, acotó el presidente de Nicaragua."Donde llega la República Popular China no dispara un solo tiro contra los pueblos, llegan a buscar cómo ayudar, como lo han hecho y lo están haciendo aquí en Nicaragua, aquí no han traído cañones, aquí no han traído barcos de guerra, aquí no han venido a instalar bases militares (…) viven inventando falsos contra los pueblos", sentenció Ortega.

