https://latamnews.lat/20240525/el-sur-de-brasil-podria-sufrir-otra-inundacion-severa-en-los-proximos-dias-1150738187.html

El sur de Brasil podría sufrir otra "inundación severa" en los próximos días

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Una parte del estado brasileño de Rio Grande del Sur (sur del país) podría volver a sufrir graves inundaciones durante los días 27 y... 25.05.2024

"Debido al escenario extremo que ocurre en la región hidrográfica del Guaíba (…) se espera un mantenimiento de los niveles elevados de la Laguna de los Patos, con tendencia a una nueva elevación significativa durante el periodo de aviso; de esta forma, se indica la condición de inundación severa en las regiones destacadas en rojo en el mapa", apunta el comunicado de este organismo oficial. Las zonas destacadas están en los márgenes de la Laguna de los Patos, un lago salobre de 265 kilómetros de largo en la costa del estado y que en su parte norte linda con el área metropolitana ciudad de Porto Alegre, la capital. Esta laguna recibe el agua del río Guaíba (que baña Porto Alegre) y de otros ríos del estado que llevan semanas desbordados, y debido a las continuas lluvias y a los vientos, que empujan la corriente hacia el interior, la enorme cantidad de agua no consigue salir hacia mar abierto. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), vinculado al Gobierno federal, también alertó de más inundaciones en los próximos días, tanto en la Laguna de los Patos como en la cuenca de los ríos Taquari, Caí y Sinos. En la tarde del viernes, las autoridades de Porto Alegre colocaron barricadas con sacos de arena en algunas calles para evitar que la subida del caudal del Guaíba vuelva a inundar los barrios del centro histórico. En el valle del Taquari, en el interior del estado, el riesgo de deslizamientos de tierra obligó a evacuar a 300 personas en la ciudad de Cruzeiro do Sul, una de las más afectadas por las inundaciones de finales de abril y principios de mayo. Hasta el momento, el estado de Rio Grande do Sul registra 163 muertos, hay 65 desaparecidos y 581.638 personas permanecen fuera de sus casas.

