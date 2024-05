https://latamnews.lat/20240525/conferencia-de-paz-en-suiza-carece-de-sentido-sin-rusia-afirma-congresista-de-eeuu-1150736155.html

Conferencia de paz en Suiza carece de sentido sin Rusia, afirma congresista de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — Es necesario hacer algunos esfuerzos para que Ucrania y Rusia participen en la próxima conferencia de paz en Suiza, ya que es difícil...

"Parece un poco difícil negociar una paz si no tienen a Rusia en la mesa. Así que creo que debería haber algún esfuerzo para que Ucrania y Rusia estén allí", dijo Massie, legislador republicano por Arkansas, al margen de la Convención Nacional Libertaria de 2024. Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, a la que invitó a unos 160 Estados. Más de 70 países ya anunciaron su asistencia a la cita, anunció el Ministerio de Exteriores suizo, Nicolas Bidault, sin especificar a qué nivel de representación estarían presentes estos Estados. El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria.

