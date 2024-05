https://latamnews.lat/20240525/australia-se-dispone-a-extraditar-a-eeuu-a-su-ciudadano-acusado-de-entrenar-a-militares-chinos-1150750500.html

Australia se dispone a extraditar a EEUU a su ciudadano acusado de entrenar a militares chinos

Un expiloto del Cuerpo de Marines de EEUU y ciudadano australiano se enfrenta a la extradición por presunta infracción de las leyes estadounidenses de control... 25.05.2024, Sputnik Mundo

Según el medio, Daniel Duggan, que es nacionalizado de Australia desde 2012 y renunció a su ciudadanía estadounidense en 2016, vivió en China entre 2014 y 2022; su mujer y sus hijos son australianos. No obstante, Estados Unidos sostiene que adiestraba a militares extranjeros antes de esa fecha, cuando aún era ciudadano estadounidense: entre 2009 y 2012.Si es extraditado, se enfrentará a cargos "por entrenar a los militares chinos para aterrizar en portaviones". Además, los cargos incluyen "blanqueo de dinero" y" violación de las leyes de control de armamento" al entrenar a los pilotos, precisa Reuters.Duggan fue detenido por la Policía Federal australiana en Nueva Gales del Sur en octubre de 2022, poco después de regresar de China. Desde entonces está recluido en una prisión de máxima seguridad. El expiloto niega todas las acusaciones formuladas contra él, afirmando que las denuncias aún no han sido probadas ante un tribunal.Luego de que el magistrado de Sydney dictaminara el 24 de mayo que "el Sr. Duggan puede ser extraditado", el exmilitar dispone de 15 días para solicitar la revisión de la sentencia y la decisión definitiva corresponderá al Fiscal General de Australia.Los partidarios y familiares de Duggan insisten en que es una víctima de la geopolítica, en un momento en que las relaciones entre Pekín y Washington son especialmente tensas, y que el acusado no disponía de las posibilidades para defenderse."Los derechos legales y humanos básicos de mi familia han sido olvidados en este caso debido a la apatía, parcialidad y una completa falta de diligencia", añadió en la red X.No es la primera vez que Washington presiona a otros Estados para que extraditen a ciudadanos extranjeros. Cabe recordar el caso de Julian Assange (también ciudadano de Australia), fundador de WikiLeaks, un sitio web especializado en publicar información confidencial obtenida de fuentes anónimas, y que en 2010 hizo público material del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de Estados Unidos: correspondencia diplomática e información sobre operaciones militares en Irak y Afganistán, incluidos los crímenes de guerra de la coalición occidental. Más tarde, WikiLeaks publicó miles de documentos secretos, incluida información sobre las intercepciones telefónicas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense de conversaciones telefónicas de dirigentes de varios países. En 2010, Estados Unidos inició una investigación contra Assange por sospecha de violación de la Ley de Espionaje de 1917, que contempla la pena de muerte como pena máxima. Assange sostuvo que las acusaciones tenían motivaciones políticas.

