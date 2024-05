https://latamnews.lat/20240524/mexico-es-un-gran-horno-la-ola-de-calor-provoca-temperaturas-historicas-1150711387.html

México es un gran horno: la ola de calor provoca "temperaturas históricas"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Abril fue el mes más cálido en la historia de México y en los próximos días experimentará las mayores temperaturas registradas en... 24.05.2024

"Los próximos 10 o 15 días el país experimentará las mayores temperaturas registradas en la historia y esto podría generar altos niveles de contaminantes debido a la presencia de ozono", según el director de ese instituto de investigaciones en la principal universidad del país norteamericano, Jorge Zavala. El científico dijo que esa condición sin precedente es la causa por la que las comunidades tendrán temperaturas que no han enfrentado antes, ante las que la ciudadanía debe adoptar medidas pertinentes para que sufran menos debido al intenso calor. Cuando aumenta la temperatura también lo hace la concentración de ozono, que se eleva "en el orden de siete u ocho partes por millón". No hay una causa-efecto directa, porque ambos fenómenos son consecuencia de una mayor radiación solar, sin embargo "sí existe una relación en las condiciones meteorológicas y las reacciones químicas se ven favorecidas por las altas temperaturas", explicó Zavala. La tercera onda de calor mantendrá un ambiente con temperaturas que serán "de muy calurosas a extremadamente calurosas", con máximas superiores a 40 grados Celsius en 25 de los 32 estados de la federación mexicana, anunció este jueves el Servicio Meteorológico Nacional. Otros factores climáticosPor su parte, el investigador de Meteorología Tropical de ese instituto de la UNAM, Víctor Manuel Torres, precisó que desde 2023 ya se había advertido que debido a la presencia del fenómeno de El Niño, que se presenta en el invierno boreal, las temperaturas en esta primavera serían muy altas. Así ocurrió en mayo de 1998 cuando duraron por 13 días, o en 2003, cuando la ola de calor fue de ocho días. Torres Puente enfatizó que la población puede tomar diferentes medidas de seguridad para enfrentar las altas temperaturas, como evitar al máximo exponerse al sol, vestir colores claros, hacer pausas entre las actividades diarias, especialmente quienes trabajan en las calles, y tomar mucha agua de ser posible fría. En la medida de las posibilidades de cada persona recomienda cambiar el horario de actividades, hacerlas muy temprano o por la tarde, usar bloqueador solar y que aquellos que se ejercitan al aire libre, lo hagan de manera responsable. Por otra parte, el coordinador del programa de investigación en Cambio Climático, Francisco Estrada, señaló que abril fue el mes más cálido en la historia, no sólo en México, sino en 47 países del mundo. Recordó además que el fenómeno se debe a la urbanización, por lo que si se compara esta información con el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y la zona conurbada es posible ver que ambas regiones coinciden. Estrada señaló que "si bien en los próximos días tendremos un fenómeno extremo muy importante, y estos eventos son muy costosos, pero no en términos de cambio climático". Los eventos mencionados "representan el 10% de los impactos totales que se pueden esperar y el 90% es lo que se conoce como riesgos crónicos, es decir, problemas como precipitaciones que tienen un factor de largo plazo", puntualizó. La circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera mantendrá, durante este día, la tercera onda de calor de la temporada sobre la mayor parte del territorio mexicano y propiciará ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius.

