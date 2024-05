"En Venezuela y México están desplegando una operación mediática de voto-castigo"

“Hoy sabemos muy bien que en Venezuela y en México, se está desplegando una operación mediática de guerra psicológica que se llama voto-castigo. En ese núcleo, voto-castigo significa que en la medida en que tú seas obediente al voto, vas a forzar el cambio. Entonces suena muy tentador, porque resulta que no estoy tan contento con cosas que me prometieron y no me cumplieron, entonces ahora los castigo con un voto. Y ese voto castigo además me ofrece una ilusión de esperanza y de cambio. Ahí tienen los resultados en Argentina ahora mismo”, apunta.