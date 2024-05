https://latamnews.lat/20240523/rusia-esta-indignada-por-falta-de-condena-de-la-osce-de-ataques-ucranianos-contra-civiles-1150701890.html

Rusia está indignada por falta de condena de la OSCE a los ataques ucranianos contra civiles

El diplomático informó que la semana pasada, al menos 135 civiles fueron afectados por los bombardeos ucranianos, de los cuales 20 murieron, incluido un niño, y 115 resultaron heridos, entre ellos siete menores. "Nos indigna que los dirigentes de la OSCE no condenen esas violaciones del derecho internacional humanitario. Niños muertos y heridos a manos de las formaciones armadas del régimen de Kiev no son razón para la especulación política y el doble rasero", declaró Buyakévich en la reunión del organismo. En particular, continuó, las unidades armadas de Ucrania atacaron la semana pasada a un vehículo civil, dejando una mujer y un niño de 4 años muertos, en la provincia rusa de Bélgorod. Además, en la ciudad homónima, un dron ucraniano voló a través de la ventana de una vivienda y explotó hiriendo a una niña de 11 años. Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, así como la península de Crimea, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

