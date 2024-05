https://latamnews.lat/20240523/revelan-nuevos-detalles-sobre-el-accidente-de-helicoptero-del-presidente-irani-1150674750.html

Revelan nuevos detalles sobre el accidente del helicóptero del presidente iraní

Revelan nuevos detalles sobre el accidente del helicóptero del presidente iraní

Sputnik Mundo

Además de posibles problemas técnicos o meteorológicos, se estudia la versión de que el accidente podría ser el resultado de un sabotaje, indicó el jefe de... 23.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-23T15:33+0000

2024-05-23T15:33+0000

2024-05-23T15:42+0000

internacional

irán

📰 muerte del presidente iraní, ebrahim raisi, en accidente aéreo

ebrahim raisi

seguridad

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/14/1150607700_1339:753:3640:2047_1920x0_80_0_0_1bc6a195f5b1aebc0e9fa9d81975a239.jpg

Las condiciones meteorológicas en el momento del accidente de helicóptero en el que falleció el presidente iraní, Ebrahim Raisi, no eran motivo de preocupación, indicó Esmaili.El convoy presidencial incluía tres helicópteros, dos de los cuales consiguieron llegar a su destino. El funcionario estaba a bordo de una de estas tres aeronaves. En la entrevista, a la pregunta de si había niebla, respondió que "No del todo. Había niebla sobre el suelo".El funcionario explicó que había una "pequeña zona de nubes sobre el acantilado" y que el piloto del helicóptero que transportaba al presidente dio instrucciones de ganar altura y seguir avanzando por encima de las nubes. Posteriormente, su propia nave dio la vuelta porque, según su piloto, uno de los helicópteros había desaparecido, añadió.Durante todo el vuelo mantuvieron un contacto telefónico constante con sus colegas a bordo del avión presidencial, explicó Esmaili, pero en un momento dado se interrumpió la conexión. Enseguida surgieron sospechas de que, además de las malas condiciones meteorológicas o posibles problemas técnicos, el accidente podría haber sido causado por un sabotaje, concluyó el funcionario.El 19 de mayo, el helicóptero en el que viajaban Raisi junto con el canciller, Huseín Amir Abdolahián, y otros funcionarios persas, se estrelló en el noroeste de Irán cuando la delegación regresaba de una visita a Azerbaiyán. Tras una búsqueda que se extendió por horas, la aeronave en la que viajaban los funcionarios iraníes fue hallada. Los rescatistas que arribaron a la zona durante las primeras horas del lunes 20 de mayo no hallaron señas de ningún sobreviviente.El vicepresidente primero, Mohamed Mojber, ejercerá como jefe de Estado durante los próximos 50 días, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales.

https://latamnews.lat/20240522/dos-tragedias-en-5-anos-como-afectaran-las-recientes-desgracias-de-iran-a-su-futuro-politico-1150666355.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 📰 muerte del presidente iraní, ebrahim raisi, en accidente aéreo, ebrahim raisi, seguridad