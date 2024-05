https://latamnews.lat/20240523/ni-siquiera-en-el-luto-eeuu-evita-imponer-su-pensamiento-occidental-sobre-iran--1150680851.html

Ni siquiera en el luto EEUU evita "imponer su pensamiento occidental" sobre Irán

Ni siquiera en el luto EEUU evita "imponer su pensamiento occidental" sobre Irán

23.05.2024

📰 muerte del presidente iraní, ebrahim raisi, en accidente aéreo

El 22 de mayo, Blinken declaró que "los iraníes probablemente estén mejor" tras la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente aéreo. Además, aseguró que Washington "ciertamente no lamenta su muerte".El funcionario norteamericano respondió así durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que fue criticado por la publicación de un breve comunicado del Departamento de Estado en el que Washington "expresa su condolencia oficial por el fallecimiento del presidente iraní Ebrahim Raisi".Por lo anterior, el alto funcionario defendió que ofrecer condolencias por la muerte del mandatario iraní es algo "normal" en la diplomacia, pero que ello no altera la política de Washington respecto a Teherán.Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "grosera" la declaración de Blinken, toda vez que se trata de un diplomático de alto nivel."Es difícil creer que un diplomático, especialmente un representante de tan alto rango de un país como Estados Unidos, pueda hacer una declaración tan incómoda desde el punto de vista diplomático. Y, en esencia, es una declaración grosera respecto a todo un pueblo", dijo Peskov. Para el internacionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad La Salle, Alejandro Martínez Serrano, las aseveraciones de Blinken, vistas a la luz del ámbito protocolar de la diplomacia, son, en primer lugar, "de mal gusto".Además, señaló que es inverosímil que, por los canales oficiales, Blinken haya expresado condolencias a nombre del país norteamericano y, posteriormente, en una declaración también pública, haya manifestado una postura totalmente opuesta.Ofensa al luto y hegemonía occidental"Vamos también a tomar en consideración que la opinión de Blinken puede ser en el ámbito privado —y obviamente que él tiene sus opiniones—, pero ya en una declaración pública, él está ofendiendo un periodo de luto de la nación iraní", mencionó el académico.Por otro lado, el internacionalista observó que se trata de una manifestación clara de que Washington "no tiene la intención de respetar" al pueblo iraní y, antes bien, pretende nuevamente "imponer su forma de pensamiento occidental".Cuestionado sobre las repercusiones que los dichos de Blinken podrían suscitar en la relación entre ambos países de cara a las próximas elecciones presidenciales, el internacionalista puntualizó que el país persa no espera "más que una respuesta de esa naturaleza por parte del Gobierno estadounidense".El 19 de mayo, el helicóptero en el que viajaban Raisi, el canciller iraní Huseín Amir Abdolahián y varios funcionarios más, se estrelló en el noroeste de Irán cuando la delegación regresaba de una visita a Azerbaiyán.Varias horas más tarde, el vicepresidente iraní Mohamad Mojber —que ejercerá de jefe de Estado durante los próximos 50 días hasta la celebración de nuevas elecciones presidenciales— confirmó la muerte de Raisi y su comitiva.Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, declaró cinco días de luto por la muerte del presidente Raisi y sus acompañantes.

