Carlson niega las acusaciones de ser el presentador de un programa ruso

Newsweek y varios otros medios informaron que Tucker Carlson había lanzado su propio programa en la televisión rusa, una afirmación que luego fue ampliamente recogida por usuarios en las redes sociales. Tucker Carlson declaró a Sputnik que esta afirmación era inequívocamente falsa. Asimismo, el director ejecutivo de Tucker Carlson Network, Neil Patel, escribió un post en X que la cadena "no ha hecho acuerdos con ningún medio estatal de ningún país". "Lo habrían sabido si nos hubieran consultado antes de publicarlo, como en teoría deben hacer las empresas periodísticas", concluyó.El representante de Carlson, Arthur Schwartz, también rechazó tales rumores como "puras tonterías" en un correo electrónico a Forbes.Carlson entrevistó el 6 de febrero a Putin y declaró que lo está haciendo porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región". Además, en una serie de vídeos publicados en sus redes sociales sobre sus impresiones de la visita a Rusia, el periodista intentó desmontar mitos y estereotipos sobre el país y la vida en la capital rusa, en medio de la "guerra total" de sanciones de Occidente.Aparte de eso, denunció intentos de la Casa Blanca de impedir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún Gobierno u organización. Sus abogados le advirtieron que Estados Unidos podría arrestarlo por violación de las sanciones, por realizar la entrevista con el presidente ruso. Más aún, periodistas occidentales acusaron a Carlson de traición tras su conversación con el mandatario ruso.

