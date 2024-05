Un ministro israelí insiste en la evacuación de Gaza: "Estaría muy feliz de vivir ahí"

"Ocupación total de Gaza, todo es nuestro. Control israelí total, incluidos los asentamientos judíos y el fomento voluntario de la migración. No sólo en los asentamientos que han sido evacuados hay más espacio para instalar. Me encantaría. Estaría muy feliz de vivir en Gaza, lo haré si existe la posibilidad, ¿por qué no?", dijo el ministro de Seguridad Nacional.