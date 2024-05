https://latamnews.lat/20240518/reescribir-la-historia-en-tiempo-real-israel-se-declara-inocente-de-genocidio-1150576014.html

Reescribir la historia en tiempo real: Israel 'se declara' inocente de genocidio

En la actual escalada del conflicto con Palestina, Israel ha matado a "la menor proporción de víctimas civiles por combatiente de la historia". Así lo afirmó...

EEUU apoya su versión y le envía más armas"Creemos que hemos matado a más de 14.000 terroristas y, lamentablemente, a unos 16.000 civiles", citó Hyman las afirmaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.Sin embargo, la realidad es totalmente antagónica, afirma el analista político Christian Nader. “Es absolutamente lo contrario a las declaraciones por parte del vocero sionista. Para quien no lo sepa, en siete meses el ente sionista, Israel, ha asesinado a 35.000 palestinos, y eso que no se toman en cuenta los números de la población que está desaparecida, que muchísima de ella se encuentra debajo de los escombros”.En este sentido, la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, no considera que la matanza israelí de palestinos en la Franja de Gaza sea un genocidio, según el asesor de Seguridad Nacional del presidente, Jake Sullivan. Tal vez por esa razón, la Casa Blanca planea enviar un paquete de ayuda militar por mil millones de dólares a Israel, pese a la supuesta oposición del propio EEUU a los planes del ejército israelí de un asalto total a la ciudad de Rafah, situada en el sur de Gaza."Lo que diga Washington, más allá de irrelevante, es un discurso que podría considerarse psicótico, porque en un momento dicen una cosa, y al siguiente, dicen otra. Justamente si el ente sionista está ganando la batalla, de acuerdo a la lógica, para qué le envías más armamento", plantea Christian Nader.

