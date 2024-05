https://latamnews.lat/20240518/la-situacion-en-nueva-caledonia-como-manifestacion-del-auge-del-mundo-multipolar-1150578781.html

La situación en Nueva Caledonia como manifestación "del auge del mundo multipolar"

Los indígenas del territorio francés de Nueva Caledonia se amotinaron ante el intento de París de dar derecho a voto a todos los habitantes de larga duración... 18.05.2024, Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional francesa votó el 15 de mayo a favor de ampliar el derecho a voto a las personas que lleven 10 años viviendo en Nueva Caledonia. El hecho desencadenó en el archipiélago disturbios que causaron víctimas, lo que obligó a Macron a declarar el estado de emergencia.En palabras del analista, con esa iniciativa las autoridades en París no solo quieren permitir que voten "los nuevos colonos franceses", sino que además pretenden seguir controlando la inmigración y decidir "quién puede entrar en Nueva Caledonia y quién puede, esencialmente, inclinar la balanza electoral"."Esto es esencialmente un plan para impedir la independencia", aseveró.El interlocutor recordó que Nueva Caledonia "originalmente fue una colonia de esclavos británica, y luego pasó a ser una colonia de esclavos francesa", mientras que su población —los indígenas canacos— "fueron esclavizados, y se les mantenía en reservas". A continuación, el territorio intentó independizarse desde finales del siglo XX, pero Francia postergó el prometido referéndum de independencia, agregó.A su juicio, ese alzamiento de los canacos es "otra señal del auge del mundo multipolar en el que los países colonizados acaban con el colonizador" y por eso debe ser comprendido en "el contexto global más amplio"."Ya no quieren ser vasallos coloniales o neocoloniales de Francia, sin importar cómo lo caractericen los franceses. Quieren sacudirse esos grilletes coloniales", resumió.A su vez, el analista geopolítico Steve Poikonen, refiriéndose a las ambiciones neocoloniales francesas, destacó los recientes fracasos de París a la hora de mantener el control sobre lo que solían ser sus territorios de ultramar.De acuerdo con Poikonen, los franceses "perdieron el 70% del uranio de Francia cuando les echaron de Níger", y actualmente siguen "perdiendo contratos"."Por lo que están luchando en última instancia, creo, es por mantener algún tipo de influencia internacional en lo que respecta a las rutas marítimas. Y, aparte de eso, salvar las apariencias y tratar de no parecer que les están dando una paliza dondequiera que vayan, dondequiera que estén", concluyó.Nueva Caledonia, situada entre Australia y Fiyi, es uno de los varios territorios franceses que siguieron formando parte de Francia en la era poscolonial. Colonizada por Francia desde la segunda mitad del siglo XIX, tiene un estatus especial a diferencia de otros territorios de ultramar. La reforma prevista aún debe ser aprobada por las dos cámaras del Parlamento francés. Los independentistas afirman que la reforma diluiría el voto de los nativos caledonios, que representan alrededor del 41% de la población, según el diario Le Monde.

