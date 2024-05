https://latamnews.lat/20240517/washington-acepta-que-la-situacion-es-increiblemente-grave-en-el-frente-para-kiev-1150543454.html

Washington acepta que "la situación es increíblemente grave" en el frente para Kiev

Las condiciones para las fuerzas ucranianas en el frente de batalla son 'graves' ante el avance de las tropas rusas, admitió este 16 de mayo el portavoz... 17.05.2024, Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 111.000 soldados —entre muertos y heridos— desde el inicio de este año, según informes del Ministerio de Defensa de Rusia. Además, Kiev ha perdido 21.000 unidades de armamento y equipo militar y las fuerzas rusas han avanzado cientos de kilómetros. Ante esta situación, Washington una vez más ha reconocido que los soldados ucranianos no pueden contra las líneas rusas, a pesar de que hace unas semanas aprobó más de 60.000 millones de dólares en equipos militares y armamento para Kiev.En ese sentido, recordó que su país anunció otra partida de 2.000 millones de dólares, los cuales se suman al paquete anunciado de más de 60.000 millones. Esta semana, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, realizó una visita sorpresa a Kiev para demostrar el apoyo de la Casa Blanca al Gobierno de Volodímir Zelenski. Sin embargo, el funcionario estadounidense fue criticado en su propio país por algunos políticos por haber protagonizado una actuación en un bar de la capital ucraniana, donde cantó Rocking in the Free World, de Neil Young. "Sé que son momentos muy muy difíciles", dijo Blinken antes de empezar a tocar una guitarra eléctrica. "Sus soldados, sus ciudadanos está sufriendo tremendamente (...), pero ellos necesitan saber, ustedes necesitan saber que Estados Unidos está con ustedes y gran parte del mundo está con ustedes", añadió el jefe de la política exterior de Washington.En cuanto se hicieron virales las imágenes de Blinken cantando, políticos como el senador republicano por Florida, Rick Scott, cuestionaron el acto: "Mientras el mundo arde y los estadounidenses pasan su día 221 atrapados como rehenes de Hamás en Gaza, Blinken está actuando en Ucrania en un viaje financiado por los contribuyentes".

