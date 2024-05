https://latamnews.lat/20240516/biden-se-niega-a-difundir-las-entrevistas-que-concedio-durante-una-indagatoria-en-su-contra-1150533990.html

Biden se niega a difundir las entrevistas que concedió durante una indagatoria en su contra

Biden se niega a difundir las entrevistas que concedió durante una indagatoria en su contra

A unas semanas del inicio formal de las campañas presidenciales en Estados Unidos, el presidente Joe Biden —quien pretende su reelección— se negó a difundir...

Los legisladores republicanos pidieron la difusión de dichos audios, pero la Casa Blanca informó que el mandatario demócrata apeló su privilegio ejecutivo, rechazando así la petición de dar a conocer las grabaciones, que se realizaron por orden del fiscal especial Robert Hur, quien al final determinó que Biden no debería ser imputado porque era "un anciano" con "mala memoria". Los representantes republicanos habían solicitado las grabaciones de las entrevistas de Biden y amenazaron con acusar al fiscal general Merrick Garland de "desacato" al Congreso por negarse a entregarlas. Sin embargo, el abogado de Biden argumentó que no existe una "necesidad legítima" de divulgar las cintas.Aunque puede que las entrevistas no se hagan públicas, es probable que la medida de Biden y la insistencia de los opositores reavive la polémica en sobre la edad del presidente y los esfuerzos de los republicanos por presentarlo como no apto para el cargo, asegura un análisis del diario Financial Times. El bloqueo de Biden se presenta tres meses después de la publicación de un demoledor informe elaborado por Robert Hur, el abogado especial que supervisó la investigación sobre el manejo por parte del presidente de material clasificado hallado en sus residencias y oficinas privadas, en el que asegura que el presidente tiene una memoria "significativamente limitada".El informe especial publicado por el Departamento de Justicia en febrero revela que el presidente Joe Biden sí retuvo e hizo mal uso de documentos clasificados cuando era vicepresidente, pero determinó que no debería ser imputado aludiendo a su mala memoria.Una de las razones por las que Hur no recomienda cargos contra Biden es que el mandatario sabía de los documentos clasificados en su casa desde 2017, cuando ya no era vicepresidente, pero creía que estaba autorizado a conservar la información clasificada que estaba contenida en sus cuadernos personales, por lo que la investigación no pudo demostrar que el ahora presidente tenía la intención de infringir la ley en el juicio.El reporte de Hur también alude en diferentes ocasiones a la memoria del presidente Biden, la cual, dijo, fue "significativamente limitada" durante entrevistas con un escritor fantasma que escribía sus memorias y con la oficina del fiscal especial."La memoria del Sr. Biden estaba significativamente limitada, tanto durante sus entrevistas grabadas con el escritor fantasma en 2017, y en su entrevista con nuestra oficina en 2023", establece el reporte.

política, joe biden, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024)