https://latamnews.lat/20240516/alertan-que-unos-250000-menores-podrian-ser-reclutados-por-el-crimen-en-mexico-1150534490.html

Alertan que unos 250.000 menores podrían ser reclutados por el crimen en México

Alertan que unos 250.000 menores podrían ser reclutados por el crimen en México

Sputnik Mundo

Casi 250.000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos del crimen organizado en México, según el informe elaborado por la... 16.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-16T23:45+0000

2024-05-16T23:45+0000

2024-05-16T23:48+0000

américa latina

méxico

violencia

gobierno de méxico

sociedad

crimen organizado

narcotráfico

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/10/1150536117_0:89:1836:1122_1920x0_80_0_0_9690e129e1c7a601fbf042c565f2ea82.jpg

"México tiene un grave problema hoy, en 2024, miles de niños y niñas están cambiando sus mochilas por armas, por dinero ilícito y eso no podemos dejarlos pasar", dijo en conferencia de prensa la directora general de Reinserta, Mercedes Castañeda Gómez Mont.Durante el foro Niñas, Niños y Adolescentes (NNYA) expuestos a la violencia en México, Gómez Mont alertó que los menores son reclutados entre los 9 y 11 años para realizar distintos delitos, entre los que destaca el halconeo (vigilancia), transporte de sustancias, secuestros, sicariato y desapariciones. Citando información del Gobierno de México, la directora aseguró que 18 de los 32 estados que conforman al país latinoamericano son proclives al reclutamiento de los menores con fines delictivos. No obstante, las tres entidades con mayor riesgo de reclutamiento infantil, según la investigación de Reinserta, son el Estado de México, Puebla y Jalisco.La investigación apunta que la pertenencia a familias criminógenas, contextos violentos y el consumo de sustancias a edades tempranas constituyen los principales factores de riesgo para los infantes. Otros detonantes son la deserción escolar, las experiencias de violencia y la denominada narcocultura, así como la pobreza y el sentido de pertenencia que ofrecen los grupos delictivos, según el estudio. Ahora bien, el coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, expuso que las cifras son estimaciones, toda vez que las autoridades mexicanas no cuentan con datos sobre el reclutamiento infantil. Por consiguiente, para elaborar la estimación, Reinserta se basó en la cifra de desapariciones forzadas de menores. "Existen más de 100.000 casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en México", se lee en el informe. Finalmente, el organismo hizo un llamado al Gobierno para tipificar como delito el reclutamiento de menores en todo el país; crear espacios de reinserción seguros; fomentar programas de prevención del delito y detección de factores de riesgo para alumnos, maestros, madres y padres. Asimismo, instó a elaborar programas de salud mental con atención al trauma; indagar en el fenómeno del reclutamiento de menores y a proteger la vida de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

https://latamnews.lat/20230228/eeuu-sanciona-a-contrabandista-de-armas-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-1136307929.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, violencia, gobierno de méxico, sociedad, crimen organizado, narcotráfico