Manifestantes de Harvard llegan a un acuerdo con las autoridades universitarias

Sputnik Mundo

El grupo de estudiantes que mantenían un campamento en favor de Palestina en la instalaciones de la Universidad de Harvard llegó a un acuerdo con las... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T02:25+0000

2024-05-15T02:25+0000

2024-05-15T02:25+0000

internacional

política

seguridad

palestina

universidad de harvard

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

israel

De acuerdo con información del diario universitario The Harvard Crimson, el movimiento Harvard Out of Occupied Palestine (HOOP) anunció el 14 de mayo que pondría fin pacíficamente al campamento en Harvard Yard, allanando el camino para que la ceremonia de graduación se desarrolle según lo previsto.The Harvard Crimson destaca que la decisión de poner fin pacíficamente a la acampada se tomó después de que el presidente de la Universidad, Alan M. Garber, y los organizadores del movimiento, negociaran un final pacífico de la protesta.Como parte de la negociación, la administración universitaria accedió a reincorporar sin demora al menos a 22 estudiantes que se encontraban de baja involuntaria y ofreció a los manifestantes una reunión con miembros de los Consejos de administración de la Universidad para tratar el tema de la desinversión israelí. Harvard también acordó acelerar los casos de la Junta Administrativa para más de 60 estudiantes que se enfrentan a cargos por su participación en el campamento con "precedentes de indulgencia por acciones similares en el pasado”.Garber también confirmó los detalles del acuerdo con la HOOP y reconoció el "profundo dolor" que rodea al conflicto palestino-israelí en un correo electrónico enviado el 14 de mayo por la mañana a los afiliados de Harvard.The Harvard Crimson destaca que los manifestantes empezaron a recoger el campamento durante la noche del 13 de mayo, trasladando cajas llenas de suministros fuera del campus.Para el 14 de mayo por la mañana, alrededor de una docena de miembros del campamento desmontaron tranquilamente las tiendas y recogieron los sacos de dormir mientras ponían música en un altavoz.Mientras los manifestantes quitaban su campamento, al otro lado del University Hall se celebran las ceremonias de graduación de Harvard.

palestina

israel

2024

Noticias

política, seguridad, palestina, universidad de harvard, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, israel