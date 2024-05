https://latamnews.lat/20240515/la-primera-victima-sera-ucrania-que-le-espera-al-mundo-si-eeuu-decide-retirarse-de-la-otan-1150459091.html

"La primera víctima será Ucrania": ¿qué le espera al mundo si EEUU decide retirarse de la OTAN?

"La primera víctima será Ucrania": ¿qué le espera al mundo si EEUU decide retirarse de la OTAN?

Sputnik Mundo

La OTAN celebró su 75 aniversario en abril, pero crece la preocupación de que haya sido el último aniversario de la alianza, cuando EEUU desempeñó un papel... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T09:43+0000

2024-05-15T09:43+0000

2024-05-15T09:43+0000

defensa

otan

💬 opinión y análisis

🛡️ fuerzas armadas

eeuu

donald trump

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/11/1136978966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c6eaf07ef3ab46520748a7c0c3bc43d.jpg

En diciembre de 2023, el Congreso estadounidense aprobó una ley que prohíbe al presidente retirarse de la OTAN sin la aprobación del organismo, ya sea por dos tercios de los votos en el Senado o sobre la base de una resolución de ambas cámaras. Pero Trump también puede hacer caso omiso a eso, asegura la publicación. Ya expresó sus dudas sobre la voluntad de cumplir el quinto artículo sobre defensa mutua.El empresario "puede debilitar drásticamente la alianza" sin tener abandonarla oficialmente, agrega. Para ello, lo único que necesita es cortar la financiación, retirar las tropas estadounidenses de Europa y bloquear decisiones importantes en el máximo órgano deliberante de la OTAN, precisa el medio.¿Qué consecuencias tendrá para Europa la retirada de EEUU de la OTAN?Si Trump será reelegido y sigue adelante con sus instintos anti-OTAN, "la primera víctima será Ucrania", ya que el exmandatario se opuso a la ayuda militar adicional a Kiev, subraya Foreign Affairs."En caso de que EEUU debilite o ponga fin a su compromiso de defensa con Europa bajo Trump, los países europeos se sentirían más vulnerables y podrían volverse cada vez más reacios a enviar a Ucrania sus propios suministros militares vitales. Con recortes drásticos de la ayuda, Kiev podría verse obligada a negociar un acuerdo desfavorable con Moscú que dejaría a Ucrania como un Estado en ruinas", informa. Por otra parte, los países de la OTAN gastan ahora colectivamente el 2% del PIB en defensa, pero en ausencia de apoyo norteamericano, los ejércitos europeos siguen sin estar suficientemente preparados, equipados y capacitados para luchar contra un adversario de gran potencia, añade. En opinión de los autores del artículo, Europa sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos en varias áreas importantes.En cuanto a las armas nucleares, el diario asegura que si Washington abandonara la OTAN, la erosión de la disuasión nuclear agravaría gravemente el problema de la disuasión convencional en Europa.Además, sin el liderazgo estadounidense será difícil mantener la cohesión entre los demás miembros de la Alianza del Atlántico Norte, opinan los autores de Foreign Affairs. Desde que se fundó la OTAN, la estructura de mando de la organización siempre ha estado encabezada por un general norteamericano, que supervisa las actividades militares de todos los miembros. Es poco probable que otro país sea capaz de cumplir esta función al nivel adecuado, agrega el diario.Si EEUU abandona la OTAN, "no solo Europa estará en problemas"Si Washington abandona el bloque, no solo Europa estará en problemas, prosigue la publicación. Agrega que si Trump no está satisfecho con el gasto en defensa de los miembros europeos, ¿qué le impide dejar de cumplir también sus obligaciones con sus aliados asiáticos?El debilitamiento del liderazgo mundial del país norteamericano también tendría consecuencias profundamente negativas en Oriente Medio, donde las fuerzas estadounidenses y las coaliciones dirigidas por Estados Unidos son necesarias para hacer frente a las amenazas terroristas, añade la publicación.En un escenario así, la economía estadounidense también sufriría, ya que los costos de una guerra con Rusia y China serían enormes, advierte Foreign Affairs.

https://latamnews.lat/20240509/amenazas-de-tres-paises-de-la-otan-orillan-a-rusia-a-inminentes-ensayos-de-bombas-nucleares-1150352646.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas, eeuu, donald trump