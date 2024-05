https://latamnews.lat/20240514/la-destitucion-de-la-fiscal-de-guatemala-podria-ser-un-arma-de-doble-filo-para-arevalo-1150448573.html

La destitución de la fiscal de Guatemala podría ser un "arma de doble filo" para Arévalo

Además, el experto en negociaciones de política exterior considera que la disputa entre Porras y Arévalo es una muestra de la confrontación que se vive en el país. "En este ejemplo, en el de la fiscal Porras, se está realizando una especie de cacería de brujas no solo contra ella, sino hacia ministros y funcionarios públicos que no tienen una visión política similar a la del mandatario", expresa.El 6 de mayo, Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que presentaría una moción al Congreso guatemalteco para reformar el artículo 14 la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de retirar a la fiscal general, a quien le ha solicitado su renuncia y ella ha hecho caso omiso al respecto."Sé que el mandato político obtenido en las urnas nos obliga a luchar contra la cooptación corrupta del Estado, y que la remoción de Consuelo Porras del cargo de fiscal general es un paso imprescindible en esta dirección", declaró.Una disputa previa a la PresidenciaLa disputa entre la fiscal general de Guatemala y el presidente de la nación centroamericana data desde la campaña del líder de Movimiento Semilla. Comenzó tras la primera vuelta de los comicios del 25 de junio de 2023, cuando Arévalo avanzó contra todo pronóstico a la segunda vuelta. En ese momento, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) anunció una investigación contra su partido por presunta falsificación.No obstante, la Corte de Constitucionalidad amparó entonces a Movimiento Semilla, que pudo participar y ganar los comicios con el 58,04% de la preferencia del electorado. Pero los ataques no se detuvieron ahí. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco validó los resultados, el Ministerio Público continúo con sus alegatos, en aras de impedir la asunción de Arévalo y quitarle la inmunidad que le concede su cargo.Las tensiones fueron incrementando de cara al cambio de Gobierno en el territorio guatemalteco, a grado tal que, en octubre del año pasado, la ciudadanía bloqueó las calles para pedir la destitución de María Consuelo Porras, acción que ella calificó como un delito.Finalmente, tras horas de dimes y diretes, Arévalo pudo sustituir en el cargo a Alejandro Giammattei, como mandatario del país centroamericano, el 15 de enero de este año.Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos han dado más herramientas al político de Movimiento Semilla para actuar contra Porras, debido a que la han señalado por supuestos actos de corrupción y por presuntamente violar la soberanía nacional.Lo que sigue en la pugna Porras-ArévaloPara Ramos Muñoz, quien también es docente en la UNAM, lo ideal es que se limen asperezas y exista un balance político en el país.Para lograrlo, el experto vislumbra que el presidente guatemalteco implemente políticas públicas eficaces en pro de la sociedad, con el propósito de demostrar que realmente quiere hacer un cambio."Si bien sabemos que hacer cambios estructurales en un periodo en cualquier sistema presidencialista es muy complejo y es prácticamente imposible, sí se pueden ir demostrando avances para que la población realmente vea que hay un compromiso", indica.Mientras esto ocurre, el siguiente paso es que el Congreso guatemalteco vote la reforma al Ministerio Público. En su opinión, el internacionalista señala que es altamente probable que esta sea avalada.Asimismo, el panorama acerca del avance de la ley que podría destituir a la fiscal Porras es cada vez más latente, en especial después de que Arévalo destituyera a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, María José Iturbide, por supuestos actos de corrupción, peculado y abuso de autoridad.Sobre este tema, en una entrevista previa con Sputnik, la doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Serrano, calificó esta acción como un "signo positivo" para la gestión del novel mandatario del país centroamericano."Él ha venido, de alguna manera, gestando distintos cambios no solamente a nivel discursivo, sino también ha generado ciertos precedentes, como la denuncia que hizo a partir del contrato anómalo que se detectó sobre la compra de vacunas [contra el COVID-19] durante la pandemia", apuntó.

