EEUU ofrece ayuda a Brasil por las inundaciones en el sur

EEUU ofrece ayuda a Brasil por las inundaciones en el sur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos prometió ayuda a Brasil por las inundaciones que afectan desde hace días al estado sureño de Rio... 12.05.2024

En la nota, Biden y su esposa expresaron su solidaridad "con las personas afectadas por la tragedia y con los socorristas que trabajan para rescatar y entregar cuidados médicos a familias e individuos". "EEUU están al lado de Brasil en este momento difícil", se añade en el comunicado, citando a la pareja presidencial. Las fuertes lluvias que afectaron al sur de Brasil en las últimas semanas han dejado al menos146 muertos y más de 500.000 personas evacuadas, según el más reciente balance oficial divulgado este domingo por la Defensa Civil de Rio Grande do Sul. "Debido a las fuertes lluvias que causaron daños en varias ciudades de Rio Grande do Sul, la Defensa Civil del estado ha estado trabajando para asistir a la población afectada y garantizar la seguridad de las personas", informó la dependencia a través de su página web.El estado de Río Grande do Sul tiene 497 municipios, y la gran mayoría (446) sufre algún problema relacionado con las inundaciones, lo que eleva a 2.115.704 el número de afectados de forma directa o indirecta.

