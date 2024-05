https://latamnews.lat/20240511/lideres-musulmanes-y-arabes-en-eeuu-acusan-canales-rotos-de-comunicacion-con-biden-1150387771.html

Líderes musulmanes y árabes en EEUU acusan canales rotos de comunicación con Biden

Líderes musulmanes y árabes en EEUU acusan canales rotos de comunicación con Biden

internacional

joe biden

israel

eeuu

📰 conflicto palestino-israelí

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

El diario estadounidense The New York Times destaca que esto deja a Biden sin una base de apoyo importante de cara a un cambio en la dirección del conflicto, esto luego de que el mandatario anunció la suspensión de un cargamento de 3.500 bombas con destino a Israel, así como el distanciamiento de una posible invasión en Rafah.De acuerdo con el reporte, el anuncio fue visto como una medida en esencia insuficiente y que llega tarde. Hasta el momento, el conflicto ya ha dejado más de 34.000 personas muertas, de acuerdo con cifras de las autoridades de Gaza.Según el NYT, una comitiva de asesores de alto nivel viajó a Michigan y a Chicago para intentar demostrarles a los líderes árabes su interés en escuchar sus propuestas, sin embargo, su respuesta fue que si no había un viraje en la política estadounidense hacia Israel, como apoyar el cese al fuego definitivo, no existían posibilidades de seguir las conversaciones.Algunos asesores de Biden, sin embargo, desestiman el impacto del tema en las urnas, confiados en que la figura de Trump representa una "mayor amenaza" y que al final impactarán más asuntos como el aborto, la democracia y la economía.El mandatario en turno ha optado por dejar la negociación con los representantes árabes y musulmanes a su equipo en la Casa Blanca en lugar de apropiarse del tema en su campaña. En esta lógica, el gobierno designó a Mazen Basrawi como su "enlace con las comunidades musulmanas-estadounidenses", quien estuvo presente en las reuniones realizadas en Michigan en febrero pasado.Además, Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, tiene planes de reunirse con prominentes grupos árabe-americanos, sin embargo, el encuentro se ha aplazado.

israel

eeuu

