Las coloridas Fiestas de Mayo son ya la mayor expresión de "interculturalidad de Nicaragua"

Las coloridas Fiestas de Mayo son ya la mayor expresión de "interculturalidad de Nicaragua"

Las fiestas de Mayo ya paralizan a la ciudad de Bluefields, capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), ubicada a 320 kilómetros de Managua. La celebración gira en torno a Mayaya, diosa de la fertilidad de los pueblos creoles, que otorgaron su propio sentido de identidad a la herencia de los pueblos originarios, y al cruce de las culturas inglesa y africana, propiciada por la colonización británica en estos territorios en el siglo XVII.Sputnik dialogó con dos blufileños estudiosos de la festividad, que significan esta construcción social desde una mirada histórica, espiritual, cultural e identitaria para el desarrollo.Fertilidad de la tierraLas fiestas del litoral sur del Caribe de Nicaragua se desmarcan de la fuerte influencia cultural española que domina las celebraciones tradicionales mestizas del Pacífico y centro de esta nación centroamericana.González valora la riqueza espiritual de los pueblos afrodescendientes del litoral caribeño, que difiere de las creencias religiosas predominantes en las poblaciones mestizas heredadas de la colonia española, pero que retratan la diversidad cultural, pluriétnica y multilingüe que caracterizan a la población de Nicaragua.La herencia británicaLos costeños bailan al ritmo de palo de mayo (maypole) desde el norte hasta el sur del Caribe de Nicaragua, incluyendo el archipiélago de Corn Island, que se posa reluciente con sus hermosas playas de arena blanca en el mar color turquesa a 80 kilómetros de Bluefields, epicentro del jolgorio multicolor.Estas celebraciones tienen su origen en el may day de las fiestas tradicionales británicas celebradas el primero de mayo. Con la llegada de la primavera, los ingleses danzaban alrededor de un árbol florecido de cintas de colores para celebrar el nuevo ciclo de vida.En la costa Caribe de Nicaragua, los colonizadores que se asentaron con los africanos esclavizados hace cuatro siglos dejaron la herencia cultural que se transformó en un sistema que trascendió al baile y la música, siempre alrededor del palo encintado con los colores primarios que representan la fertilidad y la reproducción, explicó a Sputnik Johnny Hodgson, escritor y secretario político del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional para la RACCS.Canciones testimonialesLa experiencia de los costeños (como se le llama en Nicaragua) edifica un proceso identitario en el que adapta la herencia blanca a la cosmovisión de los afrodescendientes y los pueblos originarios."Ellos [los británicos] se fueron, los negros no usaban flauta, sino que ellos comenzaron a incorporar el tambor de mano, la tina de lavar ropa, la sinfonía de peine hecho de concha de tortuga carey, la quijada de burro, la raya de coco, etcétera. Entonces al cambiar los instrumentos, lógicamente cambia el ritmo. Nosotros teníamos palo de mayo, pero no con el ritmo de los británicos. Al cambiarse también los protagonistas, al no ser los ingleses sino los negros de la costa Caribe, entonces cambiaron las canciones", rememoró Hodgson.El palo de mayo es un género musical nicaragüense que se fusiona con calipso, soca y reggae; su danza erótica alrededor del árbol o el palo encintado evoca el baile a la lluvia. Su música es alegre, pero su letra es testimonial y contestaría. Refleja las escenas de la cotidianidad costa del Caribe de Nicaragua, afirmó Hodgson.InterculturalidadEl baile de palo de mayo domina las fiestas caribeñas de Nicaragua, pero Mayo Ya trasciende a las comparsas, el teatro, canto, artesanía, poesía, hípicas y las expresiones culinarias del rondón, la sopa de cangrejo y la bebida ancestral conocida como Guabul.Para Hodgson, autor del libro Palo de Mayo, estas fiestas significan una verdadera expresión de interculturalidad de Nicaragua, porque aquí convergen todas las poblaciones representativas, desde los mestizos hasta los pueblos originarios del Caribe: creoles, sumos, mayangnas, miskitos, rama, garífunas y ulwas."En Mayo Ya hay cultura mestiza, hay cultura miskita, hay cultura garífuna. Es una fiesta verdaderamente multiétnica, multilingüe, es pluricultural; es para mí la mayor expresión de interculturalidad que hay en Nicaragua, porque cuando tenemos 'Mayo Ya' tenemos comparsa, y eso no es palo de mayo. Hay festivales de poesía, de todos los pueblos y etnias. Se recita poesía en inglés, en español y en miskito. Hay foros de historia. Hay espacio de artesanía. Hay elección de reina y exposición de pintura. 'Mayo Ya' es más allá del palo de mayo", subrayó Hodgson.El representante del partido de Gobierno de Bluefields recordó que fue la Revolución Popular Sandinista la que transformó a las poblaciones del Caribe de Nicaragua, relegadas a la geografía del país centroamericano hasta la aprobación de la ley de autonomía que le dio una verdadera inclusión al desarrollo costeño y el reconocimiento a sus sistemas culturales para un desarrollo con identidad."Yo hoy puedo participar en pie de igualdad preservando mi identidad, mi baile, mi pelo afro, mis comida con coco; yo no tengo que hacer esas cosas que me identifican como negro para poder participar, nosotros tenemos desarrollo con identidad que es lo que hace posible la interculturalidad. La lengua es el alma de la identidad. Yo quiero seguir hablando la lengua mía. En la costa Caribe el Mayo Ya es la máxima expresión de interculturalidad", puntualizó Hodgson.

